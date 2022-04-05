США таємно випробували гіперзвукову ракету, щоб не створювати напруги з Росією, — CNN

За інформацією журналістів, гіперзвукова ракета була запущена після того, як Росія заявила, що завдала удару таким типом озброєння по військовому об'єкту в Україні.

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США успішно випробували гіперзвукову ракету в середині березня, але тримали це в секреті. Американська влада хотіла уникнути ескалації напруженості у відносинах із Росією, оскільки президент США Джо Байден збирався прилетіти в Європу. Гіперзвукова ракета була запущена після того, як Росія заявила, що завдала удару таким типом озброєння по військовому об'єкту в Україні. Про це повідомляє американський телеканал "CNN" із посиланням на джерело в Міноборони США.

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За інформацією журналістів, ракету HAWS було запущено з бомбардувальника B-52 на західному узбережжі США. Це перші успішні випробування системи Lockheed Martin: прискорювальний двигун розганяв ракету до високої швидкості, після чого повітряно-реактивний двигун запалював ракету і розганяв її до гіперзвукової швидкості 5 Махів (6 125 км/год — Ред.) і вище. Чиновник розповів, що ракета пролітала на висоті приблизно 19,812 км на відстані понад 482 км.

Запуск ракети відбувся після того, як Міноборони Росії заявило про запуск ракети "Кинжал" по території Івано-Франківської області. Журналісти зазначають, що російська ракета "Кинжал" є версією балістичної ракети "Іскандер". Це варіант усталеної технології, а не революції у гіперзвуковій зброї.

Водночас Америка випробувала складний повітряно-реактивний двигун, а ракета HAWS не має боєголовки. Натомість покладається на кінетичну енергію для ураження цілі.

Нагадаємо, 19 березня в Міністерстві оборони РФ заявили, що завдали удару по складу боєприпасів в Івано-Франківській області гіперзвуковою ракетою "Кинжал". Її метою було ураження підземного складу ракет та авіаційних припасів українських військ.

20 березня офіційні особи США підтвердили удар Росії ракетою такого типу. За їхніми словами, мета запуску — сигнал Заходу про можливості російської техніки та випробування нової зброї.