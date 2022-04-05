В оккупированной Каховке уменьшают зарплаты в два раза, — журналист

По информации журналистов, новый "мэр" города Павел Филипчук заявил, что такую зарплату "как при Украине" Россия платить не может.

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Новый "мэр" оккупационной администрации в Каховке Херсонской области Павел Филипчук предупредил работников коммунальных предприятий о том, что Россия не сможет платить им такую же зарплату, как "при Украине". Работникам заявили, что теперь они будут получать в два раза меньше, "но зато будет выплачиваться стабильно". Об этом сообщает херсонское издание "Мост" со ссылкой на местного журналиста Олега Батурина.

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Павел Филипчук был депутатом областного совета до 2020 года и возглавлял бюджетную комиссию. Перед полномасштабным вторжением России в Украину он вернулся из Сочи, где жил до этого. По словам нынешнего депутата облсовета Сергея Хланя, городом руководит не Филипчук, а россияне.

Напомним, 4 апреля Генштаб ВСУ рассказал, что российским военным, которые находятся на войне в Украине, не выплачивают обещанных средств. Вместо денег военнослужащим предлагают дополнительные выходные. Также составляется список военных, которые отказались воевать в Украине.

Ранее, 23 марта депутат облсовета Сергей Хлань заявил, что Россия готовится ввести рублевую зону на территории Херсонской области. По его словам, захватчики хотят заставить принимать местные магазины российскую валюту.