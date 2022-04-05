В окупованій Каховці зменшують зарплати вдвічі, — журналіст

За інформацією журналістів, новий "мер" міста Павло Філіпчук заявив, що таку зарплату "як за України" Росія платити не може.

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Новий "мер" окупаційної адміністрації в Каховці Херсонської області Павло Філіпчук попередив працівників комунальних підприємств про те, що Росія не зможе платити їм таку саму зарплату, як "за України". Працівникам заявили, що тепер вони отримуватимуть у два рази менше, "але виплачуватимуть стабільно". Про це повідомляє херсонське видання "Міст" із посиланням на місцевого журналіста Олега Батуріна.

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Павло Філіпчук був депутатом обласної ради до 2020 року й очолював бюджетну комісію. Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну він повернувся із Сочі, де жив до цього. За словами нинішнього депутата облради Сергія Хланя, містом керує не Філіпчук, а росіяни.

Нагадаємо, 4 квітня Генштаб ЗСУ розповів, що російським військовим, які перебувають на війні в Україні, не виплачують обіцяних коштів. Замість грошей військовослужбовцям пропонують додаткові вихідні. Також складається список військових, які відмовилися воювати в Україні.

Раніше, 23 березня, депутат облради Сергій Хлань заявив, що Росія готується ввести рублеву зону на території Херсонської області. За його словами, загарбники хочуть змусити брати місцеві магазини російську валюту.