"Ангел уже на небесах": найдено тело пропавшего под Киевом 4-летнего мальчика (фото)

Саша Яхно, вероятно, погиб при эвакуации из населенного пункта Сухолучье. Лодка, в которой находился ребенок, попала под обстрел и перевернулась.

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4-летнего Сашу, которого несколько недель разыскивали под Киевом, нашли мертвым. Эту информацию в своем Instagram подтвердила мама ребенка Алена Яхно.

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По ее словам, тело 4-летнего Саши было найдено во вторник, 5 апреля.

Алена Яхно поблагодарила всех неравнодушных граждан за помощь в поисках и поддержку.

"Благодаря Вам, мой сыночек встретился со мной. Сашенька, наш маленький ангел — уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой..", — написала мама погибшего 4-летнего Саши в своем Instagram.

[ + – ] Найдено тело пропавшего под Киевом 4-летнего Саши Яхно

Журналист Ольга Омельянчук в своем Facebook сообщила, что 4-летний Саша мог погибнуть при попытке эвакуироваться.

"По моим данным, расстреляли (ВС РФ — ред.) именно лодку. Потому она перевернулась. Поэтому погибли/утонули люди", — написала журналист в Facebook.

[ + – ] Найдено тело пропавшего под Киевом 4-летнего Саши Яхно

Напомним, 4-летний Саша Яхно пропал 10 марта во время эвакуации из населенного пункта Сухолучье Вышгородского района. Мальчик, его бабушка и еще 6 человек пытались переправиться через реку Днепр на лодке, однако плавсредство перевернулось. Саша Яхно был единственный в спасательном жилете. 11 марта было найдено тело бабушки 4-летнего ребенка, однако труп из эпицентра боевых действий забрать не удалось.

Последний раз Алена Яхно общалась со своим сыном 9 марта. 4-летний ребенок пообещал, что они с мамой встретятся, как только ВС РФ прекратят обстрелы Киевской области.

Также сообщалось, что после начала полномасштабной войны в Украине создали чат-боты для поиска пропавших людей. Украинцы, чтобы отыскать отыскать своих родных и близких, могут воспользоваться несколькими Telegram-каналами.