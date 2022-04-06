"Ангел вже на небесах": знайдено тіло 4-річного хлопчика, що зник під Києвом (фото)

Сашко Яхно, ймовірно, загинув під час евакуації із населеного пункту Сухолуччя. Човен, у якому була дитина, потрапив під обстріл і перекинувся.

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4-річного Сашка, якого кілька тижнів розшукували під Києвом, знайшли мертвим. Цю інформацію у своєму Instagram підтвердила мама дитини Олена Яхно.

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За її словами, тіло 4-річного Сашка було знайдено у вівторок, 5 квітня.

Олена Яхно подякувала всім небайдужим громадянам за допомогу у пошуках та підтримку.

"Завдяки Вам, мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький ангел — вже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", — написала мама загиблого 4-річного Сашка у своєму Instagram.

[ + – ] Знайдено тіло зниклого під Києвом 4-річного Сашка Яхно

Журналістка Ольга Омельянчук у своєму Facebook повідомила, що 4-річний Сашко міг загинути при спробі евакуюватися.

"За моїми даними, розстріляли (ВР РФ — ред.) саме човен. Тому він перекинувся. Тому загинули/потонули люди", — написала журналістка у Facebook.

[ + – ] Знайдено тіло зниклого під Києвом 4-річного Сашка Яхно

Нагадаємо, 4-річний Сашко Яхно зник 10 березня під час евакуації із населеного пункту Сухолуччя Вишгородського району. Хлопчик, його бабуся та ще 6 людей намагалися переправитися через річку Дніпро на човні, проте плавзасіб перекинувся. Сашко Яхно був єдиний у рятувальному жилеті. 11 березня було знайдено тіло бабусі 4-річної дитини, проте труп із епіцентру бойових дій забрати не вдалося.

Востаннє Олена Яхно спілкувалася зі своїм сином 9 березня. 4-річна дитина пообіцяла, що вони з мамою зустрінуться, як тільки ЗС РФ припинить обстріл Київської області.

Також повідомлялося, що після початку повномасштабної війни в Україні створили чат-боти для пошуку зниклих людей. Українці, щоб знайти своїх рідних і близьких, можуть скористатися кількома Telegram-каналами.