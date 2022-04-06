"Ангел вже на небесах": знайдено тіло 4-річного хлопчика, що зник під Києвом (фото)
Сашко Яхно, ймовірно, загинув під час евакуації із населеного пункту Сухолуччя. Човен, у якому була дитина, потрапив під обстріл і перекинувся.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
4-річного Сашка, якого кілька тижнів розшукували під Києвом, знайшли мертвим. Цю інформацію у своєму Instagram підтвердила мама дитини Олена Яхно.
За її словами, тіло 4-річного Сашка було знайдено у вівторок, 5 квітня.
Олена Яхно подякувала всім небайдужим громадянам за допомогу у пошуках та підтримку.
"Завдяки Вам, мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький ангел — вже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", — написала мама загиблого 4-річного Сашка у своєму Instagram.
Журналістка Ольга Омельянчук у своєму Facebook повідомила, що 4-річний Сашко міг загинути при спробі евакуюватися.
"За моїми даними, розстріляли (ВР РФ — ред.) саме човен. Тому він перекинувся. Тому загинули/потонули люди", — написала журналістка у Facebook.
Нагадаємо, 4-річний Сашко Яхно зник 10 березня під час евакуації із населеного пункту Сухолуччя Вишгородського району. Хлопчик, його бабуся та ще 6 людей намагалися переправитися через річку Дніпро на човні, проте плавзасіб перекинувся. Сашко Яхно був єдиний у рятувальному жилеті. 11 березня було знайдено тіло бабусі 4-річної дитини, проте труп із епіцентру бойових дій забрати не вдалося.
Востаннє Олена Яхно спілкувалася зі своїм сином 9 березня. 4-річна дитина пообіцяла, що вони з мамою зустрінуться, як тільки ЗС РФ припинить обстріл Київської області.
Також повідомлялося, що після початку повномасштабної війни в Україні створили чат-боти для пошуку зниклих людей. Українці, щоб знайти своїх рідних і близьких, можуть скористатися кількома Telegram-каналами.