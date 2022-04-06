Война в Украине, вероятно, затянется на несколько лет, — американское командование

Генерал армии США Марк Милли считает, что война в Украине будет затяжной, а все ее союзники, включая США и НАТО, будут втянуты в это.

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Война России против Украины может затянуться на несколько лет. Это связано с тем, что Москва давно и регулярно требует от США и НАТО сократить свое военное присутствие в Европе. Такие факторы свидетельствуют о затяжном конфликте в регионе, выходящие за пределы Украины. Такое мнение высказал во время обращения к конгрессменам Высокопоставленный представитель американского военного командования генерал армии США Марк Милли, передает издание "Голос Америки".

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"Я считаю, что это затяжной конфликт, который будет измеряться годами. Не знаю, можно ли говорить о десятилетии, но несколько лет – это уж точно. Я думаю, что США, НАТО, Украина и все союзники и партнеры ее поддерживающие будут втянуты в это на протяжении длительного времени", — заявил генерал.

По мнению Милли, завоевание Украины было давней целью российского президента Владимира Путина. Он добавил, что Россию можно было сдержать только присутствием американской армии на территории Украины, что могло привести к втягиванию в войну США.

"Это была его долгосрочная цель, которая насчитывает годы. Я думаю, что идея сдерживания Путина от вторжения в Украину, Соединенными Штатами потребовала бы использования вооруженных сил США и привела бы к риску вооруженного конфликта с Россией, чего я бы не советовал", — сказал он.

Напомним, 5 апреля глава эстонской разведки Микк Марран заявил, что война России против Украины продлится еще долго и окончания военного противостояния к "9 мая" ждать не стоит. Однако Владимир Путин попытается ко Дню победы продемонстрировать хоть какую-то "победу над нацизмом".

Ранее Генштаб Украины сообщил, что российская армия готовится к штурму и окружению украинских военных на Донбассе. По данным командования, в данный момент оккупанты сосредотачивают все силы для наступательной операции на востоке Украины.