Війна в Україні, ймовірно, затягнеться на кілька років, — американське командування

Генерал армії США Марк Міллі вважає, що війна в Україні буде затяжною, а всі її союзники, включно з США та НАТО, будуть втягнуті в це.

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Війна Росії проти України може затягтися на кілька років. Це пов'язано з тим, що Москва давно і регулярно вимагає від США та НАТО скоротити свою військову присутність у Європі. Такі фактори свідчать про затяжний конфлікт у регіоні, який виходить за межі України. Таку думку висловив під час звернення до конгресменів високопоставлений представник американського військового командування генерал армії США Марк Міллі, передає видання "Голос Америки".

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"Я вважаю, що це затяжний конфлікт, який вимірюватимуть роками. Не знаю, чи можна говорити про десятиліття, але кілька років — це точно. Я думаю, що США, НАТО, Україна і всі союзники й партнери, які її підтримують, втягнуть у це протягом тривалого часу", — заявив генерал.

На думку Міллі, завоювання України було давньою метою російського президента Володимира Путіна. Він додав, що Росію можна було стримати лише присутністю американської армії на території України, що могло призвести до втягування у війну США.

"Це була його довгострокова мета, яка нараховує роки. Я думаю, що ідея стримування Путіна від вторгнення в Україну, Сполученими Штатами вимагала б використання збройних сил США і призвела б до ризику збройного конфлікту з Росією, чого я б не радив", — сказав він.

Нагадаємо, 5 квітня глава естонської розвідки Мікк Марран заявив, що війна Росії проти України триватиме ще довго і закінчення військового протистояння до "9 травня" чекати не варто. Проте Володимир Путін спробує до Дня перемоги продемонструвати бодай якусь "перемогу над нацизмом".

Раніше Генштаб України повідомив, що російська армія готується до штурму та оточення українських військових на Донбасі. За даними командування, наразі окупанти зосереджують усі сили для наступальної операції на сході України.