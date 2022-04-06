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Военный Фокус Российско-украинская война

Войска РФ из РСЗО обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Угледаре, есть жертвы (фото)

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Угледар обстрел РСЗО оккупанты гуманитарная помощь ВС РФ
ВС РФ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Угледаре

В результате обстрела из реактивной артиллерии, по данным Донецкой ОГА, погибли двое человек, еще пятеро получили ранения.

В среду, 6 апреля, российские войска из реактивных систем залпового огня обстреляли место выдачи гуманитарной помощи в прифронтовом Угледаре. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В момент обстрела в месте выдачи гуманитарной помощи находились гражданские.

По словам Павла Кириленко, жертвами артиллерийского обстрела из реактивных систем стали, по меньшей мере, два человека. Еще пятеро гражданских получили различные ранения и были госпитализированы.

"Документируем все преступления, совершенные Российской Федерацией на нашей земле. Прощения виновным не будет!", — добавил глава Донецкой областной госадминистрации в своем Telegram-канале.

Внимание, жестокие кадры! Фото не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет, женщинам и людям со слабой психикой!

Угледар обстрел РСЗО оккупанты пункт выдачи помощь
ВС РФ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Угледаре
Угледар обстрел РСЗО оккупанты пункт выдачи помощь
ВС РФ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Угледаре
Угледар обстрел РСЗО оккупанты пункт выдачи помощь
ВС РФ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Угледаре
Угледар обстрел РСЗО оккупанты пункт выдачи помощь
ВС РФ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Угледаре
Угледар обстрел РСЗО оккупанты пункт выдачи помощь
Угледар обстрел РСЗО оккупанты пункт выдачи помощь
Угледар обстрел РСЗО оккупанты пункт выдачи помощь
Угледар обстрел РСЗО оккупанты пункт выдачи помощь

Напомним, в ночь с 5 на 6 апреля российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. Одна из ракет уничтожила нефтебазу с горючим в Новомосковске, а другой снаряд спровоцировал пожар на заводе в Синельниковском районе.

Также сообщалось, что подразделения ВСУ прорываются к оккупированному Херсону. Украинские военнослужащие ведут ожесточенные бои в 20 километрах от областного центра — со стороны Кривого Рога на юг и со стороны Николаева на восток.