Войска РФ из РСЗО обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Угледаре, есть жертвы (фото)

В результате обстрела из реактивной артиллерии, по данным Донецкой ОГА, погибли двое человек, еще пятеро получили ранения.

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В среду, 6 апреля, российские войска из реактивных систем залпового огня обстреляли место выдачи гуманитарной помощи в прифронтовом Угледаре. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

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В момент обстрела в месте выдачи гуманитарной помощи находились гражданские.

По словам Павла Кириленко, жертвами артиллерийского обстрела из реактивных систем стали, по меньшей мере, два человека. Еще пятеро гражданских получили различные ранения и были госпитализированы.

"Документируем все преступления, совершенные Российской Федерацией на нашей земле. Прощения виновным не будет!", — добавил глава Донецкой областной госадминистрации в своем Telegram-канале.

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[ + – ] ВС РФ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Угледаре [ + – ] ВС РФ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Угледаре [ + – ] ВС РФ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Угледаре [ + – ] ВС РФ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Угледаре

Напомним, в ночь с 5 на 6 апреля российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. Одна из ракет уничтожила нефтебазу с горючим в Новомосковске, а другой снаряд спровоцировал пожар на заводе в Синельниковском районе.

Также сообщалось, что подразделения ВСУ прорываются к оккупированному Херсону. Украинские военнослужащие ведут ожесточенные бои в 20 километрах от областного центра — со стороны Кривого Рога на юг и со стороны Николаева на восток.