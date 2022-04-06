Війська РФ із РСЗВ обстріляли пункт видачі гумдопомоги у Вугледарі, є жертви (фото)
Внаслідок обстрілу з реактивної артилерії, за даними Донецької ОДА, загинуло двоє людей, ще п'ятеро поранені.
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У середу, 6 квітня, російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли місце видачі гуманітарної допомоги у прифронтовому Вугледарі. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.
У момент обстрілу в місці видачі гуманітарної допомоги перебували цивільні.
За словами Павла Кириленка, жертвами артилерійського обстрілу з реактивних систем стали щонайменше дві людини. Ще п'ятеро цивільних отримали різні поранення, їх госпіталізували.
"Документуємо всі злочини, скоєні Російською Федерацією на нашій землі. Прощення винним не буде!" — додав голова Донецької обласної держадміністрації у своєму Telegram-каналі.
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Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 квітня російські війська завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Одна з ракет знищила нафтобазу з пальним у Новомосковську, а інший снаряд спровокував пожежу на заводі в Синельниківському районі.
Також повідомляли, що підрозділи ЗСУ прориваються до окупованого Херсона. Українські військовослужбовці ведуть запеклі бої за 20 кілометрів від обласного центру — з боку Кривого Рогу на південь та з боку Миколаєва на схід.