Війська РФ із РСЗВ обстріляли пункт видачі гумдопомоги у Вугледарі, є жертви (фото)

Внаслідок обстрілу з реактивної артилерії, за даними Донецької ОДА, загинуло двоє людей, ще п'ятеро поранені.

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У середу, 6 квітня, російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли місце видачі гуманітарної допомоги у прифронтовому Вугледарі. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

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У момент обстрілу в місці видачі гуманітарної допомоги перебували цивільні.

За словами Павла Кириленка, жертвами артилерійського обстрілу з реактивних систем стали щонайменше дві людини. Ще п'ятеро цивільних отримали різні поранення, їх госпіталізували.

"Документуємо всі злочини, скоєні Російською Федерацією на нашій землі. Прощення винним не буде!" — додав голова Донецької обласної держадміністрації у своєму Telegram-каналі.

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[ + – ] ЗС РФ обстріляли пункт видачі гумдопомоги у Вугледарі [ + – ] ЗС РФ обстріляли пункт видачі гумдопомоги у Вугледарі [ + – ] ЗС РФ обстріляли пункт видачі гумдопомоги у Вугледарі [ + – ] ЗС РФ обстріляли пункт видачі гумдопомоги у Вугледарі

Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 квітня російські війська завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Одна з ракет знищила нафтобазу з пальним у Новомосковську, а інший снаряд спровокував пожежу на заводі в Синельниківському районі.

Також повідомляли, що підрозділи ЗСУ прориваються до окупованого Херсона. Українські військовослужбовці ведуть запеклі бої за 20 кілометрів від обласного центру — з боку Кривого Рогу на південь та з боку Миколаєва на схід.