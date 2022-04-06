Профсоюзы РФ требуют перерасчет зарплат в армии из-за инфляции и угрожают судами, — ГУР

В Архангельском областном комитете профсоюза объяснили низкий морально-психологический дух российских солдат недостаточной зарплатой.

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В российский военно-промышленном комплексе начинают назревать социальные возмущения из-за стремительного падения заработков и уровня жизни вследствие международных санкций против России. В Архангельском областном комитете "профсоюза гражданского персонала ВС РФ" требуют от правительства индексировать зарплаты российских солдат из-за инфляции. А также планируют подавать обращение в Верховный суд РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

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В российском профсоюзе объяснили низкий морально-психологический дух солдат в российской армии низкой зарплатой.

"Отсутствие индексации заработной платы в условиях ускоренной до беспрецедентных значений инфляции открывает крайне негативное влияние на социально-экономическое и, как следствие, морально-психологическое влияние на гражданский персонал", — сказано в письме к главе Архангельского профсоюза.

ГУР отмечает, что Профсоюзные деятели отчаялись в попытках решить вопрос на отраслевом уровне. Поэтому предлагают подавать обращение в Верховный суд РФ с требованиями обязать российское правительство и Минобороны провести индексацию зарплат "в связи с безрезультатностью многочисленных письменных обращений в адрес министерства обороны и правительства РФ по повышению уровня заработной платы гражданского персонала".

Напомним, 6 апреля британская разведка сообщила, что российская армия ухудшает гуманитарную ситуацию в Мариуполе, побуждая украинских военных сдаться. В городе находиться 160 тысяч жителей без света, воды, тепла, медицинских препаратов, а гуманитарную помощь россияне не пускают.

Ранее, 5 апреля в ГУР рассказали, что Россия вновь планирует отправить своих военных в Украину, которые устроили убийства мирных жителей в Буче. По информации ведомства, цель скорого возвращения российских солдат — "быстрая утилизация свидетелей".