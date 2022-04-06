Профспілки РФ вимагають перерахування зарплат в армії через інфляцію та загрожують судами, — ГУР

В Архангельському обласному комітеті профспілки пояснили низький морально-психологічний дух російських солдатів недостатньою зарплатою.

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У російському військово-промисловому комплексі починають назрівати соціальні обурення через стрімке падіння заробітків і рівень життя внаслідок міжнародних санкцій проти Росії. В Архангельському обласному комітеті "профспілки цивільного персоналу ЗС РФ" вимагають від уряду індексувати зарплати російських солдатів через інфляцію. А також планують подавати звернення до Верховного суду РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

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У російській профспілці пояснили низький морально-психологічний дух солдатів у російській армії низькою зарплатою.

"Відсутність індексації заробітної плати в умовах прискореної до безпрецедентних значень інфляції відкриває вкрай негативний вплив на соціально-економічний та, як наслідок, морально-психологічний вплив на цивільний персонал", — сказано в листі до глави Архангельської профспілки.

ГУР зазначає, що Профспілкові діячі зневірилися у спробах розв'язати питання на галузевому рівні. Тому пропонують подавати звернення до Верховного суду РФ з вимогами зобов'язати російський уряд та Міноборони провести індексацію зарплат "через безрезультатність численних письмових звернень на адресу міністерства оборони та уряду РФ щодо підвищення рівня заробітної плати цивільного персоналу".

Нагадаємо, 6 квітня британська розвідка повідомила, що російська армія погіршує гуманітарну ситуацію в Маріуполі, спонукаючи українських військових здатися. В місті перебуває 160 тисяч мешканців без світла, води, тепла, медичних препаратів, а гуманітарну допомогу росіяни не пускають.

Раніше, 5 квітня, в ГУР розповіли, що Росія знову планує відправити своїх військових в Україну, які влаштували вбивства мирних жителів у Бучі. За інформацією відомства, мета швидкого повернення російських солдатів — "швидка утилізація свідків".