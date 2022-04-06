Окопы ВС РФ в "Рыжем лесу" возле ЧАЭС показали с высоты птичьего полета (видео)

По словам ликвидатора аварии на ЧАЭС Сергея Мирного, окапывавшиеся в лесу оккупанты получили очень большую дозу облучения, что непременно скажется на их здоровье.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео, подтверждающее предположения того, что российские военнослужащие, находившиеся в Чернобыльской зоне отчуждения, рыли окопы в непосредственной близости "Рыжего леса". На видео, снятом из дрона, можно увидеть болотистую местность с вырытыми окопами, заполненными водой.

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Территория, где проводилась съемка находится приблизительно в 7 километрах к западу от Чернобыльской АЭС. Это место расположено в непосредственной близости от "Рыжего леса" на западном радиационном следе, который во время аварии на ЧАЭС принял первый мощный радиоактивный удар.

[ + – ] Территория возле ЧАЭС, где вырыты окопы

Стоит отметить, что на территории "Рыжего леса" уровень радиации достигает 100 миллирентген в час, при этом безопасный уровень радиации для человеческого организма считается до 50 микрорентген в час.

По мнению ликвидатора аварии на ЧАЭС Сергея Мирного, российские военные, которые могли окапываться в лесу без специальных средств защиты, переворачивая верхний слой радиоактивной почвы, получили очень большую дозу облучения, что непременно скажется на состоянии здоровья.

С какой целью российские военные могли рыть окопы на зараженной радиацией территории неизвестно, однако Мирный предполагает, что возможно солдаты таким образом пытались обустроить блокпост на оперативно важном перекрестке между Чернобыльской АЭС и городом Припять.

Напомним, что согласно заявлению главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко, российские военные за время нахождения вблизи "Рыжего леса" могли получить годовую дозу облучения. Кроме того, на территории также находилась и военная техника, которая после облучения теперь тоже представляет большую опасность.

В центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле 30 марта привезли российских военнослужащих с подозрением на облучение. По словам главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, в Гомель приехали около 7 медицинских ПАЗов с российскими солдатами.