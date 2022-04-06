Окопи ЗС РФ у "Рудому лісі" біля ЧАЕС показали з висоти пташиного польоту (відео)

За словами ліквідатора аварії на ЧАЕС Сергія Мирного, окупанти, що окопувалися в лісі, отримали дуже велику дозу опромінення, що неодмінно позначиться на їхньому здоров'ї.

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Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, що підтверджує припущення того, що російські військовослужбовці, які перебували в Чорнобильській зоні відчуження, рили окопи поблизу "Рудого лісу". На відео, знятому з дрону, можна побачити болотисту місцевість з викопаними окопами, заповненими водою.

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Територія, де проводилася зйомка, знаходиться приблизно за 7 кілометрів на захід від Чорнобильської АЕС. Це місце розташоване в безпосередній близькості від "Рудого лісу" на західному радіаційному сліді, який під час аварії на ЧАЕС взяв на себе перший потужний радіоактивний удар.

[ + – ] Територія біля ЧАЕС, де викопані окопи

Варто зазначити, що на території Рудого лісу рівень радіації досягає 100 мілірентген на годину, при цьому безпечний рівень радіації для людського організму вважається до 50 мікрорентген на годину.

На думку ліквідатора аварії на ЧАЕС Сергія Мирного, російські військові, які могли окопуватись у лісі без спеціальних засобів захисту, перевертаючи верхній шар радіоактивного ґрунту, отримали дуже велику дозу опромінення, що неодмінно позначиться на стані здоров'я.

З якою метою російські військові могли рити окопи на зараженій радіацією території невідомо, проте Мирний припускає, що, можливо, солдати так намагалися облаштувати блокпост на оперативно важливому перехресті між Чорнобильською АЕС і містом Прип'ять.

Нагадаємо, що згідно із заявою голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Євгена Крамаренка, російські військові за час перебування поблизу "Рудого лісу" могли отримати річну дозу опромінення. Крім того, на території також знаходилася і військова техніка, яка після опромінення тепер теж становить велику небезпеку.

У центр радіаційної медицини й екології людини в Гомелі 30 березня привезли російських військовослужбовців із підозрою на опромінення. За словами голови Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненка, до Гомеля приїхали 7 медичних ПАЗів із російськими солдатами.