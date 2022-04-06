Украинские военные в США проходят обучение по работе с дронами-камикадзе Switchblade, — СМИ

Бойцы ВСУ приехали в Соединенные Штаты до 24 февраля и вскоре вернутся на родину. Ожидается, что украинская армия получит сотню таких аппаратов.

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Менее дюжины украинских военных на данный момент проходят в США обучение по работе с боевыми дронами-камикадзе Switchblade, которые детонируют при попадании в цель. Об этом в среду, 6 апреля, со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает агентство Reuters.

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"Украинцев, проходящих обучение обращению с выкидными ножами и другим оружием, меньше дюжины. Они прибыли в Соединенные Штаты для прохождения регулярных программ военного образования до (полномасштабного) вторжения России в Украину 24 февраля", — говорится в публикации.

Собеседник журналистов указал, что американские военные воспользовались возможностью, пока украинские бойцы находятся в США, чтобы "отвлечь их на пару дней и провести некоторое обучение, в частности, работе с беспилотником Switchblade".

"Мы ожидаем, что эти люди вернутся в Украину относительно скоро", — сказал чиновник.

Агентство указывает, что аппараты Switchblade, которые производятся компанией AeroVironment Inc., относительно просты в применении и могут быть очень эффективными в боях против сухопутных войск в РФ, однако обучение пользованию ими не входило в пакет обучения украинских военных ранее. Дроны с радиусом действия 40 км могут использоваться, в частности, против транспортных средств, включая грузовики, танки и бронетранспортеры.

В своих недавних докладах помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что Соединенные Штаты обязались отправить Украине 100 систем Switchblade, пишет Reuters. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 5 апреля, заявил, что Пентагон отправит Украине два варианта Switchblade, в том числе один с противотанковой боеголовкой, настолько быстро, насколько это возможно

При этом еще 30 марта во время выступления в Конгрессе главнокомандующий США в Европе генерал Военно-воздушных сил Тод Уолтерс дал прогноз, что украинские военные быстро воспользуются сотней дронов-камикадзе и "немедленно попросят еще".

Ранее Фокус рассказывал, какие есть модели дрона-камикадзе Switchblade и как они работают.

Также мы писали, что сегодня президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму в 100 миллионов долларов, в который войдут противотанковые ракетные комплексы Javelin. Общая сумма американской военной помощи с начала полномасштабного вторжения России в Украину таким образом составила 1,7 миллиарда долларов.