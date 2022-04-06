Українські військові в США проходять навчання з роботи з дронами-камікадзе Switchblade, — ЗМІ

Бійці ЗСУ приїхали в Сполучені Штати до 24 лютого та незабаром повернуться на батьківщину. Очікується, що українська армія отримає сотню таких апаратів.

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Менше дюжини українських військових зараз проходять у США навчання з роботи з бойовими дронами-камікадзе Switchblade, які детонують при попаданні в ціль. Про це в середу, 6 квітня, із посиланням на високопоставленого представника Пентагону повідомляє агентство Reuters.

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"Українців, які проходять навчання з поводження з викидними ножами й іншою зброєю, менше дюжини. Вони прибули в Сполучені Штати для проходження регулярних програм військової освіти до (повномасштабного) вторгнення Росії в Україну 24 лютого", — йдеться в публікації.

Співрозмовник журналістів зазначив, що американські військові скористалися можливістю, поки українські бійці перебувають у США, щоб "відволікти їх на пару днів і провести деяке навчання, зокрема, роботу з безпілотником Switchblade".

"Ми очікуємо, що ці люди повернуться в Україну відносно скоро", — сказав чиновник.

Агентство вказує, що апарати Switchblade, які виробляються компанією AeroVironment Inc., відносно прості в застосуванні та можуть бути дуже ефективними в боях проти сухопутних військ у РФ, проте навчання користуванню ними не входило до пакету навчання українських військових раніше. Дрони з радіусом дії 40 км можуть використовуватись, зокрема, проти транспортних засобів, включаючи вантажівки, танки та бронетранспортери.

У своїх нещодавніх доповідях помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер заявила, що Сполучені Штати зобов'язалися надіслати Україні 100 систем Switchblade, пише Reuters. У свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 5 квітня, заявив, що Пентагон відправить Україні два варіанти Switchblade, у тому числі один із протитанковою боєголовкою, настільки швидко, наскільки це можливо

При цьому ще 30 березня під час виступу в Конгресі головнокомандувач США в Європі генерал Військово-повітряних сил Тод Волтерс дав прогноз, що українські військові швидко скористаються сотнею дронів-камікадзе та "негайно попросять ще".

Раніше Фокус розповідав, які є моделі дрона-камікадзе Switchblade і як вони працюють.

Також ми писали, що сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 100 мільйонів доларів, до якого увійдуть протитанкові ракетні комплекси Javelin. Загальна сума американської військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, таким чином, склала 1,7 мільярда доларів.