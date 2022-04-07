"Не захотел сотрудничать с оккупантами": мэр Каховки покинул город

По словам мэра Каховки Виталия Немеровца, в Каховке ему и его семье угрожала реальная опасность из-за отказа сотрудничать с российскими войсками.

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Городской глава временно оккупированной Каховки Херсонской области Виталий Немеровец был вынужден покинуть город и уехать на контролируемую украинскими военными территорию. По его словам, он отказался сотрудничать с оккупационными войсками, поэтому ему и его семье угрожала реальная опасность. Вместе с ним были его дети. Его сообщение разместила Каховская городская территориальная община в Facebook.

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"Считаю, что от мертвого мэра или мэра в подвале пользы общине нет. Поэтому я принял решение уехать с временно оккупированной Каховщины на подконтрольную ВСУ территорию", — написал Немеровец.

Глава города добавил, что он будет продолжать свою работу. Он также заявил, что сместить его с должности сможет только большинство депутатов на легитимной сессии в городском совете.

"То, что я физически не с вами, не значит, что я вас бросил!! Я и дальше работаю и буду работать для вас – на благо нашей Каховской общины. Знайте, что снять с должности или принять мою отставку могут только большинство депутатов городского совета на легитимной сессии. Все остальное – "филькина грамота" — заявил мэр.

Напомним, 6 апреля Фокус писал о том, что мэры покидают свои в Херсонской области. Известно, что выехали главы оккупированных Скадовска и Алешок. Причиной свое отъезда мэр Скадовска Александр Яковлев назвал угрозы и предложение сотрудничества с оккупационными войсками. Мэр Алешок рассказал, что дом, в котором жила его семья, был атакован.

Ранее, 5 апреля херсонские СМИ сообщили, что в Каховке уменьшают зарплаты в два раза для работников коммунальных предприятий. Новый "мэр" оккупационной администрации в Каховке Херсонской области Павел Филипчук заявил, что Россия не может платить такие зарплаты "как при Украине".