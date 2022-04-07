"Не захотів співпрацювати з окупантами": мер Каховки залишив місто

За словами мера Каховки Віталія Немеровця, у Каховці йому та його родині загрожувала реальна небезпека через відмову співпрацювати з російськими військами.

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Міський голова тимчасово окупованої Каховки Херсонської області Віталій Немеровець був змушений покинути місто та поїхати на контрольовану українськими військовими територію. За його словами, він відмовився співпрацювати з окупаційними військами, тому йому та його сім'ї загрожувала реальна небезпека. Разом із ним були його діти. Його повідомлення розмістила Каховська міська територіальна громада у Facebook.

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"Вважаю, що від мертвого мера чи мера у підвалі користі громаді немає. Тому я вирішив поїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію", — написав Немеровець.

Глава міста додав, що він продовжуватиме свою роботу. Він також заявив, що змістити його з посади зможе лише більшість депутатів на легітимній сесії у міській раді.

"Те, що я фізично не з вами, не означає, що я вас покинув!! Я і далі працюю і працюватиму для вас – на благо нашої Каховської громади. Знайте, що зняти з посади або прийняти мою відставку можуть лише більшість депутатів міської поради на легітимній сесії, решта — "Фількіна грамота" — заявив мер.

Нагадаємо, 6 квітня Фокус писав про те, що мери залишають свої міста на Херсонщині. Відомо, що виїхали голови окупованих Скадовська й Олешок. Причиною свого від'їзду мер Скадовська Олександр Яковлєв назвав погрози та пропозицію співпраці з окупаційними військами. Мер Олешок розповів, що будинок, у якому жила його родина, був атакований.

Раніше, 5 квітня херсонські ЗМІ повідомили, що у Каховці зменшують зарплати вдвічі для працівників комунальних підприємств. Новий "мер" окупаційної адміністрації у Каховці Херсонської області Павло Філіпчук заявив, що Росія не може платити такі зарплати "як в Україні".