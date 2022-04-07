Войска РФ всю ночь обстреливали Золотое и Горское на Луганщине, — Гайдай (фото)

По словам главы ОВА, он каждый день запрашивает у вражеской стороны режим тишины, чтобы была возможность сохранить как можно больше жизней людей.

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Российские войска всю ночь обстреливали населенные пункты Луганской области. Под обстрел попали Золотое, Горское, Рубежное, Попасная и ряд других. Об этом сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, войска страны-агрессора невзирая на мирное населения обстреливает жилые кварталы:

Рубежного Северодонецка Попасной Горского — враг его стирает с лица земли, подчеркнул Гайдай. Золотого

"Россиянам безразлично мирное население – кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горной общинах. Последнюю враг стирает с земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горное", — заявил Гайдай.

Глава ОВА также заявил, что обстрел Золотого и Горского начался вечером 6 апреля и длится до сих пор. Разрушено очень много зданий и объектов инфраструктуры. Работают спасательные бригады. Поэтому Гайдай заявил, что постоянно ведутся переговоры о режиме тишины, чтобы сохранить больше людей.

По прогнозу Гайдая, ситуация в Рубежном и Попасной будет только ухудшаться. Российские войска усиливают обстрелы.

Напомним, по данным Пентагона, РФ не достигла ни одной военной цели. Поэтому Украина может выиграть войну.

6 апреля Гайдай заявил, что мэр Рубежного сдает ВС РФ проукраинских активистов, Сергей Хортив перешел на сторону врага.