Війська РФ усю ніч обстрілювали Золоте та Гірське на Луганщині, — Гайдай (фото)

За словами голови ОВА, він щодня запитує у ворожої сторони режим тиші, щоб була можливість зберегти якнайбільше життів людей.

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Російські війська всю ніч обстрілювали населені пункти Луганської області. Під обстріл потрапили Золоте, Гірське, Рубіжне, Попасна та низка інших. Про це повідомляє голова ОВ Сергій Гайдай.

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За словами Гайдая, війська країни-агресора, незважаючи на мирне населення, обстрілює житлові квартали:

Рубіжного Сєвєродонецька Попасної Гірського — ворог його стирає з лиця землі, наголосив Гайдай. Золотого

"Росіянам байдуже на мирне населення — кварталами розстріляні "стратегічні" житлові будинки в Рубіжному та Сєвєродонецьку, не менше руйнувань у Попасній і Гірській громадах. Останню ворог стирає з землі, поступово знищуючи міста Золоте та Гірське", — заявив Гайдай.

Глава ОВА також заявив, що обстріл Золотого та Гірського розпочався ввечері 6 квітня та триває досі. Зруйновано дуже багато будівель і об'єктів інфраструктури. Працюють рятувальні бригади. Тому Гайдай заявив, що постійно ведуться переговори щодо режиму тиші, щоб зберегти більше людей.

За прогнозом Гайдая, ситуація в Рубіжному та Попасній лише погіршуватиметься. Російські війська посилюють обстріл.

Нагадаємо, за даними Пентагону, РФ не досягла жодної воєнної мети, тож Україна може виграти війну.

6 квітня Гайдай заявив, що мер Рубіжного здає ЗС РФ проукраїнських активістів, Сергій Хортов перейшов на бік ворога.