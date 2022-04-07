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Военный Фокус Российско-украинская война

$2,5 тыс. за человека: копы разоблачили банду, которая переправляла мужчин через границу

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Граница незаконное пересечение банда Черновицкая область пункт пропуска
Полиция разоблачила банду, которая помогала мужчинам пересечь госграницу Украины

Клиенты после оплаты получали координаты и время встречи с человеком, который должен был осуществить "трансфер" в обход официальных пунктов пропуска.

В Черновицкой области полицейские разоблачили банду, которая за денежное вознаграждение содействовала в переправке мужчин за границу. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

Спецоперация по разоблачению и задержанию подозреваемых проводилась с участием сотрудников Службы безопасности Украины.

Как утверждают правоохранители, противоправной деятельностью занимались четверо жителей Черновицкой области. Женщина встречала "туристов-мужчин" и направляла их к водителю, который, в свою очередь, отвечал за трансфер клиентов за границу в обход официальных пунктов пропуска.

За незаконное пересечение госграницы подозреваемые, по данным Нацполиции, брали с мужчин по $2500. Клиентам через мессенджеры также отправляли координаты и время встречи с "сопровождающими".

Двух организаторов схемы и трех военнообязанных граждан, которые пытались незаконно пересечь госграницу Украины, задержали "на горячем" во вторник, 5 апреля. В ходе обысков силовики изъяли у подозреваемых $20,7 тыс., 400 евро и черновые записи. Трем участникам банды, по данным Нацполиции, уже вручили подозрение по ч.2 ст. 332 Уголовного кодекса — "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". В случае, если суд докажет вину подозреваемых, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Банда пересечение граница военнообязанные полиция СБУ задержание
Полиция разоблачила банду, которая помогала мужчинам пересечь госграницу Украины
Банда пересечение граница военнообязанные полиция СБУ задержание
Полиция разоблачила банду, которая помогала мужчинам пересечь госграницу Украины
Банда пересечение граница военнообязанные полиция СБУ задержание
Полиция разоблачила банду, которая помогала мужчинам пересечь госграницу Украины
Банда пересечение граница военнообязанные полиция СБУ задержание
Полиция разоблачила банду, которая помогала мужчинам пересечь госграницу Украины
Банда пересечение граница военнообязанные полиция СБУ задержание
Банда пересечение граница военнообязанные полиция СБУ задержание
Банда пересечение граница военнообязанные полиция СБУ задержание
Банда пересечение граница военнообязанные полиция СБУ задержание

Как известно, с 25 февраля из-за военного положения Госпогранслужба временно ограничила выезд граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Из-за нововведений пограничники рассказывали, каким мужчинам официально разрешен выезд через пункты пропуска.

Также в Верховной Раде уточняли категории мужчин, которым во время действия военного положения официально разрешен выезд из Украины.