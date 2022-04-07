$2,5 тыс. за человека: копы разоблачили банду, которая переправляла мужчин через границу

Клиенты после оплаты получали координаты и время встречи с человеком, который должен был осуществить "трансфер" в обход официальных пунктов пропуска.

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В Черновицкой области полицейские разоблачили банду, которая за денежное вознаграждение содействовала в переправке мужчин за границу. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Спецоперация по разоблачению и задержанию подозреваемых проводилась с участием сотрудников Службы безопасности Украины.

Как утверждают правоохранители, противоправной деятельностью занимались четверо жителей Черновицкой области. Женщина встречала "туристов-мужчин" и направляла их к водителю, который, в свою очередь, отвечал за трансфер клиентов за границу в обход официальных пунктов пропуска.

За незаконное пересечение госграницы подозреваемые, по данным Нацполиции, брали с мужчин по $2500. Клиентам через мессенджеры также отправляли координаты и время встречи с "сопровождающими".

Двух организаторов схемы и трех военнообязанных граждан, которые пытались незаконно пересечь госграницу Украины, задержали "на горячем" во вторник, 5 апреля. В ходе обысков силовики изъяли у подозреваемых $20,7 тыс., 400 евро и черновые записи. Трем участникам банды, по данным Нацполиции, уже вручили подозрение по ч.2 ст. 332 Уголовного кодекса — "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". В случае, если суд докажет вину подозреваемых, им грозит до 7 лет лишения свободы.

[ + – ] Полиция разоблачила банду, которая помогала мужчинам пересечь госграницу Украины [ + – ] Полиция разоблачила банду, которая помогала мужчинам пересечь госграницу Украины [ + – ] Полиция разоблачила банду, которая помогала мужчинам пересечь госграницу Украины [ + – ] Полиция разоблачила банду, которая помогала мужчинам пересечь госграницу Украины

Как известно, с 25 февраля из-за военного положения Госпогранслужба временно ограничила выезд граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Из-за нововведений пограничники рассказывали, каким мужчинам официально разрешен выезд через пункты пропуска.

Также в Верховной Раде уточняли категории мужчин, которым во время действия военного положения официально разрешен выезд из Украины.