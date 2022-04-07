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$2,5 тис. за особу: копи викрили банду, яка переправляла чоловіків через кордон

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Кордон незаконне перетин банда Чернівецька область пункт пропуску
Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України

Клієнти після оплати отримували координати та час зустрічі з людиною, яка мала здійснити "трансфер" в обхід офіційних пунктів пропуску.

У Чернівецькій області поліцейські викрили банду, яка за грошову винагороду сприяла у переправленні чоловіків за кордон. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Спецоперація з викриття і затримання підозрюваних проводилася за участю співробітників Служби безпеки України.

Як стверджують правоохоронці, протиправною діяльністю займалися четверо мешканців Чернівецької області. Жінка зустрічала "туристів-чоловіків" і направляла їх до водія, який, зі свого боку, відповідав за трансфер клієнтів за кордон, оминаючи офіційні пункти пропуску.

За незаконне перетинання держкордону підозрювані, за даними Нацполіції, брали із чоловіків по $2 500. Клієнтам через месенджери також відправляли координати та час зустрічі із "супроводжувальниками".

Двох організаторів схеми та трьох військовозобов'язаних громадян, які намагалися незаконно перетнути держкордон України, затримали "на гарячому" у вівторок, 5 квітня. Під час обшуків силовики вилучили у підозрюваних $20,7 тис., 400 євро та чорнові записи. Трьом учасникам банди, за даними Нацполіції, вже вручили підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу — "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Якщо суд доведе вину підозрюваних, їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України
Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України
Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України
Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України
Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України
Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України
Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України
Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України
Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України
Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України
Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України
Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України

Як відомо, з 25 лютого через воєнний стан Держприкордонслужба тимчасово обмежила виїзд громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Через нововведення прикордонники розповідали, яким чоловікам офіційно дозволено виїзд через пункти пропуску.

Також у Верховній Раді уточнювали категорії чоловіків, яким під час дії воєнного стану офіційно дозволено виїзд з України.