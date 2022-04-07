$2,5 тис. за особу: копи викрили банду, яка переправляла чоловіків через кордон

Клієнти після оплати отримували координати та час зустрічі з людиною, яка мала здійснити "трансфер" в обхід офіційних пунктів пропуску.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Чернівецькій області поліцейські викрили банду, яка за грошову винагороду сприяла у переправленні чоловіків за кордон. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Спецоперація з викриття і затримання підозрюваних проводилася за участю співробітників Служби безпеки України.

Як стверджують правоохоронці, протиправною діяльністю займалися четверо мешканців Чернівецької області. Жінка зустрічала "туристів-чоловіків" і направляла їх до водія, який, зі свого боку, відповідав за трансфер клієнтів за кордон, оминаючи офіційні пункти пропуску.

За незаконне перетинання держкордону підозрювані, за даними Нацполіції, брали із чоловіків по $2 500. Клієнтам через месенджери також відправляли координати та час зустрічі із "супроводжувальниками".

Двох організаторів схеми та трьох військовозобов'язаних громадян, які намагалися незаконно перетнути держкордон України, затримали "на гарячому" у вівторок, 5 квітня. Під час обшуків силовики вилучили у підозрюваних $20,7 тис., 400 євро та чорнові записи. Трьом учасникам банди, за даними Нацполіції, вже вручили підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу — "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Якщо суд доведе вину підозрюваних, їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

[ + – ] Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України [ + – ] Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України [ + – ] Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України [ + – ] Поліція викрила банду, яка допомагала чоловікам перетнути держкордон України

Як відомо, з 25 лютого через воєнний стан Держприкордонслужба тимчасово обмежила виїзд громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Через нововведення прикордонники розповідали, яким чоловікам офіційно дозволено виїзд через пункти пропуску.

Також у Верховній Раді уточнювали категорії чоловіків, яким під час дії воєнного стану офіційно дозволено виїзд з України.