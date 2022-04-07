Санкции и инфляция ставят под угрозу выполнение оборонного заказа в РФ, - разведка

Украинские разведчики получили внутренний отчет правительства РФ, указывающий на проблемы выполнения заказов ВПК.

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Российские компании столкнулись с серьезными сложностями при выполнении военных заказов. Инфляция "съедает" средства, предназначенные для производства. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным разведчиков, в российском бюджете нет дополнительных средств для выполнения военных заказов. Инфляция из-за санкций "съедает" ранее выделенные деньги.

Об этом разведчикам стало известно из полученного доклада аппарата правительства РФ, в котором указывались проблемные вопросы в ходе выполнения контрактов государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Чтобы избежать повышения цен, правительство дало добро на подписание контракта с единым поставщиком. Однако как отмечает ГУР МО, эти действия не дали ожидаемого результата. Стоимость выполнения работ все равно выросла из-за существенного подорожания материалов и комплектующих. Минобороны РФ настаивает на фиксации цен, но это приведет к убыткам этого "единого исполнителя", считают в разведке.

Исходя из этого, выполнение заказа Минобороны РФ находится под вопросом из-за дефицита средств и несогласованных действий между правительством и производителями. Подчеркивается, что возникла ситуация благодаря западным санкциям.

Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции против дочерей Путина, Сбербанка и Медведева.

Ранее ГУР МО сообщали, что РФ вновь забросит в Украину военных, причастных к массовым расстрелам в Буче, Ирпене и Гостомеле.