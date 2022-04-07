RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Санкції та інфляція ставлять під загрозу виконання оборонного замовлення в РФ, — розвідка

1250
виконання оборонного замовлення
Фото: ТАСС

Українські розвідники одержали внутрішній звіт уряду РФ, який вказує на проблеми виконання замовлень ВПК.

Російські компанії зіштовхнулися зі серйозними складнощами під час виконання військових замовлень. Інфляція "з'їдає" кошти, призначені для виробництва. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, у російському бюджеті немає додаткових коштів на виконання військових замовлень. Інфляція через санкції "з'їдає" раніше виділені гроші.

Про це розвідникам стало відомо з отриманої доповіді апарату уряду РФ, у якій вказувалися проблемні питання під час виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Щоб уникнути підвищення цін, уряд дав добро на підписання контракту з єдиним постачальником. Однак, як зазначає ГУР МО, ці дії не дали очікуваного результату. Вартість виконання робіт усе одно зросла через суттєве подорожчання матеріалів і комплектуючих. Міноборони РФ наполягає на фіксації цін, але це призведе до збитків цього "єдиного виконавця", вважають у розвідці.

Виходячи з цього, виконання замовлення Міноборони РФ перебуває під питанням через дефіцит коштів і неузгоджених дій між урядом і виробниками. Наголошується, що виникла ситуація завдяки західним санкціям.

Нагадаємо, 6 квітня США ввели нові санкції проти дочок Путіна, Сбербанку та Медведєва.

Раніше ГУР МО повідомляли, що РФ знову закине в Україну військових, причетних до масових розстрілів у Бучі, Ірпені та Гостомелі.