Санкції та інфляція ставлять під загрозу виконання оборонного замовлення в РФ, — розвідка

Українські розвідники одержали внутрішній звіт уряду РФ, який вказує на проблеми виконання замовлень ВПК.

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Російські компанії зіштовхнулися зі серйозними складнощами під час виконання військових замовлень. Інфляція "з'їдає" кошти, призначені для виробництва. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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За даними розвідників, у російському бюджеті немає додаткових коштів на виконання військових замовлень. Інфляція через санкції "з'їдає" раніше виділені гроші.

Про це розвідникам стало відомо з отриманої доповіді апарату уряду РФ, у якій вказувалися проблемні питання під час виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Щоб уникнути підвищення цін, уряд дав добро на підписання контракту з єдиним постачальником. Однак, як зазначає ГУР МО, ці дії не дали очікуваного результату. Вартість виконання робіт усе одно зросла через суттєве подорожчання матеріалів і комплектуючих. Міноборони РФ наполягає на фіксації цін, але це призведе до збитків цього "єдиного виконавця", вважають у розвідці.

Виходячи з цього, виконання замовлення Міноборони РФ перебуває під питанням через дефіцит коштів і неузгоджених дій між урядом і виробниками. Наголошується, що виникла ситуація завдяки західним санкціям.

Нагадаємо, 6 квітня США ввели нові санкції проти дочок Путіна, Сбербанку та Медведєва.

Раніше ГУР МО повідомляли, що РФ знову закине в Україну військових, причетних до масових розстрілів у Бучі, Ірпені та Гостомелі.