Войска РФ сосредоточились на попытках прорвать оборону в Донецком направлении, — Генштаб

На всех направлениях бойцы ВСУ оказывают упорное сопротивление, не давая врагу закрепиться на захваченной территории.

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Российская армия продолжает готовиться к наступлению в восточных регионах Украины и концентрировать свои ударные подразделения на этом направлении. Для этого они совершают перегруппировку своих сил для окончательного формирования наступательных частей, увеличивают численность авиации и активно ведут разведку. Об этом говорится в вечерней сводке 7 апреля Генерального штаба ВСУ.

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"Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении", — сообщает Генштаб.

Направление Южного Буга

На южном направлении враг перешел к оборонительным действиям и пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ с целью улучшить тактическое положение в некоторых районах.

Северные регионы

На Сиверском направлении противник заканчивает перегруппировку своих войск и восстанавливает боеготовность подразделений Центрального военного округа в районе Брянской и курской областей. По мнению Геншатаба, не исключается применение этих подразделений в боях на Донецком или Луганском направлениях.

Район Харькова

На Харьковском направлении командование ВС РФ проводит активные действия по наращиванию систем управления и связи для наступательных действий. В районе Харькова 5 российских тактических групп продолжают блокирование города, в то же время не прекращая обстрелы из систем залпового огня.

Восточное направления

Войска противника продолжают контролировать Изюм и пытаются развить наступление в сторону Славянска и Барвенково. В то же время в районе Донецка оккупанты продолжают наносить мощные ракетно-бомбовые удары, и вести артиллерийский огонь по позициям ВСУ.

В районах Попасной, Северодонецка, Авдеевки и Курахово войска РФ активизировали усилия и пытаются безуспешно прорвать оборону украинских войск.

"Силы обороны Украины, нанося потери, продолжают оттеснять врага и освобождать временно оккупированные территории на отдельных направлениях", — подытожили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что наступление на востоке Украины является приоритетным направлением для российской армии. По сведениям британской разведки, в последние дни участились артиллерийские обстрелы и авиаудары ВС РФ на линии столкновения на Донбассе.