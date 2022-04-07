Війська РФ зосередилися на спробах прорвати оборону у Донецькому напрямку, — Генштаб

На всіх напрямках бійці ЗСУ чинять завзятий опір, не даючи ворогові закріпитися на захопленій території.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російська армія продовжує готуватися до наступу у східних регіонах України та концентрувати свої ударні підрозділи на цьому напрямку. Для цього вони здійснюють перегрупування своїх сил для остаточного формування наступальних частин, збільшують чисельність авіації та активно ведуть розвідку. Про це йдеться у вечірньому зведенні 7 квітня Генерального штабу ЗСУ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу в районі Ізюму та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку", — повідомляє Генштаб.

Напрямок Південного Бугу

На південному напрямку ворог перейшов до оборонних дій і намагається не допустити подальшого просування підрозділів ЗСУ з метою покращення тактичного становища в деяких районах.

Північні регіони

На Сіверському напрямку противник закінчує перегрупування своїх військ та відновлює боєздатність підрозділів Центрального військового округу в районі Брянської та Курської областей. На думку Геншатабу, не виключається застосування цих підрозділів у боях на Донецькому чи Луганському напрямках.

Район Харкова

На Харківському напрямку командування ЗС РФ проводить активні дії щодо нарощування систем управління та зв'язку для наступальних дій. У районі Харкова 5 російських тактичних груп продовжують блокування міста, водночас не припиняючи обстрілів із систем залпового вогню.

Східний напрямок

Війська противника продовжують контролювати Ізюм і намагаються розвинути наступ у бік Слов'янська та Барвінкового. Водночас у районі Донецька окупанти продовжують завдавати потужних ракетно-бомбових ударів і вести артилерійський вогонь за позиціями ЗСУ.

У районах Попасної, Сєверодонецька, Авдіївки та Курахового війська РФ активізували зусилля та намагаються безуспішно прорвати оборону українських військ.

"Сили оборони України, завдаючи втрат, продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово окуповані території на окремих напрямках", — підсумували в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що наступ на сході України є пріоритетним напрямком для російської армії. За даними британської розвідки, останніми днями почастішали артилерійські обстріли та авіаудари ЗС РФ на лінії зіткнення на Донбасі.