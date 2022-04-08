"Эскалация к дальнейшей войне": Украина не пойдет на временное перемирие с РФ, — Подоляк

Михаил Подоляк считает, что договоренности без реальных превентивных механизмов предупреждения войны не будут действовать, поэтому для Украины это принципиальная позиция.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на временное перемирие с Россией, потому что это путь к дальнейшей эскалации и войны. По его словам, нужно создать такие условия, которые не позволят России в дальнейшем стрелять на украинской территории и переходить границу. Он добавил, что временное перемирие — стимулирование России к дальнейшим агрессивным действиям. Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью новостному агентству "РБК-Украина".

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На вопрос журналиста о том, может ли российское вторжение закончиться подписанием "Минска-3", "Будапешта-2" или "Стамбула-1" советник главы ОП ответил, что Украина не будет идти на такой формат подписания документов, это принципиальная позиция.

По его словам, договоренности без реальных превентивных механизмов предупреждения войны не будут действовать. Он добавил, что Владимир Зеленский понимает риски незавершенных дел и видит перспективу на десятки лет.

Мирные переговоры между делегациями Украины и РФ

Михаил Подоляк рассказал, что переговоры с Россией постоянно продолжаются в онлайн-формате. Однако после событий в Буче эмоциональный фон общения с российской стороной изменился. По его словам, фундаментальные положения переговорного процесса зависят от ситуации на фронте.

Подоляк добавил, что главнокомандующий ВСУ обеспечивает максимально комфортные условия для переговоров, которые позволяют украинской стороне предлагать какие-то формулы и жестко настаивать на их имплементации. Кроме того, член украинской группы на переговорах с РФ заявил, что дата следующей встречи двух делегаций неизвестна.

"Давать какие-то сроки, с учетом того, что интенсивность боевых действий не уменьшается, а наоборот нарастает, сейчас было бы неправильно" — сказал он.

Напомним, 7 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в "подрыве" переговоров. Он заявил, что Киев якобы направил в переговорную группу новый проект мирного соглашения. В Москве с ним не согласны. В свою очередь Михаил Подоляк назвал высказывания российского дипломата "провокационными" и призвал общественность ориентироваться на официальную позицию Киева.

Ранее, 6 апреля Фокус писал о том, что военный аналитик Нил Фергюсон считает, что война в Украине может закончиться в мае. По его словам, российским военным нужна передышка, а все войны обычно длятся недолго.