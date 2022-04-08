"Ескалація до подальшої війни": Україна не піде на тимчасове перемир'я з РФ, — Подоляк

Михайло Подоляк вважає, що домовленості без реальних превентивних механізмів запобігання війні не діятимуть, тому для України це принципова позиція.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на тимчасове перемир'я з Росією, бо це шлях до подальшої ескалації та війни. За його словами, потрібно створити такі умови, які не дозволять Росії надалі стріляти на українській території та переходити кордон. Він додав, що тимчасове перемир'я — стимулювання Росії до подальших агресивних дій. Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю агентству новин "РБК-Україна".

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На запитання журналіста про те, чи може російське вторгнення закінчитися підписанням "Мінська-3", "Будапешта-2" або "Стамбула-1", радник голови ОП відповів, що Україна не йтиме на такий формат підписання документів, це принципова позиція.

За його словами, домовленості без реальних превентивних механізмів попередження війни не діятимуть. Він додав, що Володимир Зеленський розуміє ризики незавершених справ і бачить перспективу на десятки років.

Мирні переговори між делегаціями України та РФ

Михайло Подоляк розповів, що переговори з Росією постійно продовжуються в онлайн-форматі. Проте після подій у Бучі емоційне тло спілкування з російською стороною змінилося. За його словами, фундаментальні положення переговорного процесу залежать від ситуації на фронті.

Подоляк додав, що головнокомандувач ЗСУ забезпечує максимально комфортні умови для переговорів, які дозволяють українській стороні пропонувати якісь формули та жорстко наполягати на їхній імплементації. Крім того, член української групи на переговорах з РФ заявив, що дата наступної зустрічі двох делегацій невідома.

"Давати якісь терміни, з огляду на те, що інтенсивність бойових дій не зменшується, а навпаки наростає, зараз було б неправильно", — сказав він.

Нагадаємо, 7 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в "підриві" переговорів. Він заявив, що Київ нібито направив до переговорної групи новий проєкт мирної угоди. У Москві з ним не згодні. Водночас Михайло Подоляк назвав висловлювання російського дипломата "провокаційними" та закликав громадськість орієнтуватися на офіційну позицію Києва.

Раніше, 6 квітня, Фокус писав про те, що військовий аналітик Ніл Фергюсон вважає, що війна в Україні може закінчитися в травні. За його словами, російським військовим потрібний перепочинок, а всі війни зазвичай тривають недовго.