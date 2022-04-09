Во Львовской области изымают имущество, принадлежащее России и ее гражданам

Власти региона уже конфисковали российские железнодорожные вагоны, которые используют для нужд украинской армии.

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Власти Украины начали конфисковывать во Львовской области имущество, принадлежащее России. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Ныне возможно конфисковать собственность РФ и ее граждан через военную администрацию на нужды армии. К примеру, мы уже изъяли железнодорожные вагоны РФ. Для изъятия бизнеса должен быть разработан специальный механизм – Верховной Радой или решением СНБО", — заявил глава ОВА.

Напомним, 10 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о конфискации собственности РФ на территории в Украине.

"Мы владеем перечнем предприятий, среди учредителей которых теоретически есть граждане рф. Вы должны понимать, что Львовская область никогда не были частью "русского мира", и здесь не так много тех, кто хотел бы владеть имуществом. У нас есть некий перечень, ждем решения. Самодеятельностью заниматься никто не собирается", – говорит Максим Козицкий.

5 апреля руководитель Львовской ОВА создал межведомственную рабочую группу, которая займется поиском объектов на территории Львовской области, право собственности на которые принадлежит российской федерации и ее резидентам.

Ранее писали, что Украина начала конфискацию грузовых автомобилей из РФ и Беларуси. Таможенники уже изъяли десятки машин, которые передали армии и организациям, доставляющим гуманитарную помощь.