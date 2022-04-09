У Львівській області вилучають майно, що належить Росії та її громадянам

Влада регіону вже конфіскувала російські залізничні вагони, які тепер використовують для потреб української армії.

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Влада України почала конфіскувати у Львівській області майно, що належить Росії. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Нині можливо конфіскувати власність РФ та її громадян через військову адміністрацію на потреби армії. Наприклад, ми вже вилучили залізничні вагони РФ. Для вилучення бізнесу має бути розроблений спеціальний механізм — Верховною Радою або рішенням РНБО", — заявив глава ОВ.

Нагадаємо, 10 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію власності РФ на території України.

"Ми володіємо переліком підприємств, серед засновників яких теоретично є громадяни Росії. Ви повинні розуміти, що Львівська область ніколи не були частиною "російського світу", і тут не так багато тих, хто хотів би володіти майном. У нас є якийсь перелік, чекаємо рішення. Самодіяльністю займатися ніхто не збирається", – каже Максим Козицький.

5 квітня керівник Львівської ОВА створив міжвідомчу робочу групу, яка опікуватиметься пошуком об'єктів на території Львівської області, право власності на які належить російській федерації та її резидентам.

Раніше писали, що Україна розпочала конфіскацію вантажних автомобілів з РФ та Білорусі. Митники вже вилучили десятки машин, які передали армії та організаціям, які надають гуманітарну допомогу.