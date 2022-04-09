Матери русских солдат начали "штурмовать" военкоматы России, — СБУ (видео)

Наши спецслужбы перехватили разговор, в ходе которого мать оккупанта убеждает сына покинуть территорию Украины из-за больших потерь армии РФ.

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СБУ опубликовала новый перехваченный разговор русского солдата, который воюет в Украине с матерью.Этот солдат участвует во вторжении в Украину в составе 36-й отдельной мотострелковой бригады, которая дислоцируется в городе Борзя, Забайкальский край, Россия. Как говорится в сообщении СБУ, эта бригада еще в 2015 году воевала против нашей армии под видом "донецких сепаратистов". В этом году их направили наступать на Киев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ Украины на своей странице в Facebook

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В разговоре мать говорит сыну, что она договорилась с командованием, чтобы его вернули обратно домой.

"Я договорилась, ты можешь подойти к командующему, где там, кто у тебя есть и скажешь, что ты не будет больше туда выходить. Приедешь домой, уволишься и тебе ничего не будет. Комиссию 2 дня проходишь и все, увольняешься без права восстановления обратно", — говорит мать русского солдата в перехваченном разговоре.

Но сын матери пытается возразить и говорит, что их скоро будут выводить из зоны боевых действий.

"Не будут выводить, сейчас будете обратно туда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками", — говорит мать сыну.

Также мать русского солдата пытается убедить его в том, что нужно сделать, как она сказала, ведь у армии РФ большие потери.

"У Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, соседа тоже убили, Вурлов в Сирии даже отслужил, и вот – везут, а Чипа не с тобой? 10 с лишним дней не звонит уже, а Волков не с тобой? Его тоже давно нет. Альбина плачет. Тут уже пол Борзи", — заявляет мать российского военного.

Напоминаем, что СБУ получила списки российских военных и секретные карты по захвату Донецкой области. СБУ стало известно, что Россия отправила в Украину курсантов военного училища, а их участие в войне оформила как "стажировку".

Также Фокус писал о том, что по данным СБУ, Россия готовится обвинить ВСУ в массовом убийстве жителей Мариуполя. Они хотят собрать тела убитых российскими солдатами жителей города и представить их как жертв нашей армии.