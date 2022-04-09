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Матері російських солдатів почали "штурмувати" військкомати Росії, — СБУ (відео)

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СБУ
Фото: РБК | Матері російських солдатів почали "штурмувати" військкомати Росії

Наші спецслужби перехопили розмову, під час якої мати окупанта переконує сина залишити територію України через великі втрати армії РФ.

СБУ опублікувала нову перехоплену розмову російського солдата, яка воює в Україні з матір'ю. Як йдеться у повідомленні СБУ, ця бригада ще у 2015 році воювала проти нашої армії під виглядом "донецьких сепаратистів". Цього року їх направили наступати на Київ. Про це повідомляє прес-служба СБУ України на своїй сторінці у Facebook

У розмові мати каже синові, що вона домовилася з командуванням, щоб його повернули додому.

"Я домовилася, ти можеш підійти до командувача, де там, хто в тебе є і скажеш, що ти більше туди не виходитимеш. Приїдеш додому, звільнишся і тобі нічого не буде. Комісію 2 дні проходиш і все, звільняєшся без права відновлення назад ", — Каже мати російського солдата в перехопленому розмові.

Але син матері намагається заперечити і каже, що їх скоро виводитимуть із зони бойових дій.

"Не виводитимуть, зараз назад туди заходитимете. Це все ще не припиниться, вивозять техніку, везуть народ туди. Хто загиблий, замінюють ось цими залишками", — каже мати синові.

Також мати російського солдата намагається переконати його в тому, що потрібно зробити, як вона сказала, адже армія РФ має великі втрати.

"У Юлі чоловіка вбили, у Крістіни чоловіка вбили, сусіда теж убили, Вурлов у Сирії навіть відслужив, і ось — везуть, а Чіпа не з тобою? 10 з лишком днів не дзвонить вже, а Волков не з тобою? Його теж давно немає. Альбіна плаче. Тут уже пів Борзі ", — заявляє мати російського військового.

Нагадуємо, що СБУ отримала списки російських військових та секретні карти із захоплення Донецької області. СБУ стало відомо, що Росія відправила в Україну курсантів військового училища, а їхня участь у війні оформила як "стажування".

Також Фокус писав про те, що за даними СБУ, Росія готується звинуватити ЗСУ у масовому вбивстві жителів Маріуполя. Вони хочуть зібрати тіла вбитих російськими солдатами жителів міста та подати їх як жертв нашої армії.