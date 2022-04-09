Матері російських солдатів почали "штурмувати" військкомати Росії, — СБУ (відео)

Наші спецслужби перехопили розмову, під час якої мати окупанта переконує сина залишити територію України через великі втрати армії РФ.

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СБУ опублікувала нову перехоплену розмову російського солдата, яка воює в Україні з матір'ю. Як йдеться у повідомленні СБУ, ця бригада ще у 2015 році воювала проти нашої армії під виглядом "донецьких сепаратистів". Цього року їх направили наступати на Київ. Про це повідомляє прес-служба СБУ України на своїй сторінці у Facebook

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У розмові мати каже синові, що вона домовилася з командуванням, щоб його повернули додому.

"Я домовилася, ти можеш підійти до командувача, де там, хто в тебе є і скажеш, що ти більше туди не виходитимеш. Приїдеш додому, звільнишся і тобі нічого не буде. Комісію 2 дні проходиш і все, звільняєшся без права відновлення назад ", — Каже мати російського солдата в перехопленому розмові.

Але син матері намагається заперечити і каже, що їх скоро виводитимуть із зони бойових дій.

"Не виводитимуть, зараз назад туди заходитимете. Це все ще не припиниться, вивозять техніку, везуть народ туди. Хто загиблий, замінюють ось цими залишками", — каже мати синові.

Також мати російського солдата намагається переконати його в тому, що потрібно зробити, як вона сказала, адже армія РФ має великі втрати.

"У Юлі чоловіка вбили, у Крістіни чоловіка вбили, сусіда теж убили, Вурлов у Сирії навіть відслужив, і ось — везуть, а Чіпа не з тобою? 10 з лишком днів не дзвонить вже, а Волков не з тобою? Його теж давно немає. Альбіна плаче. Тут уже пів Борзі ", — заявляє мати російського військового.

Нагадуємо, що СБУ отримала списки російських військових та секретні карти із захоплення Донецької області. СБУ стало відомо, що Росія відправила в Україну курсантів військового училища, а їхня участь у війні оформила як "стажування".

Також Фокус писав про те, що за даними СБУ, Росія готується звинуватити ЗСУ у масовому вбивстві жителів Маріуполя. Вони хочуть зібрати тіла вбитих російськими солдатами жителів міста та подати їх як жертв нашої армії.