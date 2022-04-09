"Нет комплектующих": в России остонавливают производство военных кораблей, — ГУР (документ)

По данным украинской разведки, на заводе "Восточная верфь" во Владивостоке все производство остановлено, персонал увольняют, а само предприятие готовят к банкротству.

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На российских корабельных заводах сложилась критическая ситуация по выполнению существующих контрактов по производству и обслуживанию военных кораблей. Это связано со сложной финансовой обстановкой и отсутствием иностранных комплектующих. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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Украинское разведывательное ведомство получило письмо военного представителя МО РФ, в котором говорится о том, что на предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке из-за тяжелого финансового положения все работы приостановлены. Предприятие должно выполнить контракт на 35 млрд. рублей, построить и поставить два морских танкера, два малых ракетных корабля, два передвижных морских причала, а также отремонтировать корабли и катеры разных типов.

Тем временем на заводе проводится увольнение персонала, а сроки исполнения контрактов сорваны. Само предприятие готовят к началу процедуры банкротства.

Следующее письмо военного представителя свидетельствует о тотальной нехватке иностранных компонентов для продолжения работ по строительству военных кораблей и систем для них. Поэтому пришлось остановить производство рулевых колонок, навигационных комплексов и радиостанций, а также пороховых зарядов для морской артиллерии из-за отсутствия иностранных компонентов.

Также сообщается, что невозможно найти замену импортным деталям среди российских или азиатских комплектующих.

"Очевидно, что российский военно-промышленный комплекс остается зависимым от импортных высоких технологий. Без снабжения которых РФ не способна продолжить производство современного оружия", — отметили в ГУР.

[ + – ] Фото: ГУР МО Украины [ + – ] Фото: ГУР МО Украины [ + – ] Фото: ГУР МО Украины [ + – ] Фото: ГУР МО Украины

Напомним, 9 апреля начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал, что новые данные разведки указывают на то, что сейчас происходит перегруппировка российских войск на востоке Украины. После ее окончания российские военные будут двигаться к Харькову и попробуют взять Мариуполь в первую очередь.

Ранее, 8 апреля украинские разведчики сообщали, что российские солдаты, которые побывали на войне в Украине, наносят себе повреждения, чтобы не возвращаться на войну. Кроме того, спецназ РФ отказался штурмовать Мариуполь.