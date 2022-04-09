"Немає комплектуючих": у Росії зупиняють виробництво військових кораблів, — ГУР (документ)

За даними української розвідки, на заводі "Восточная верфь" у Владивостоці все виробництво зупинено, персонал звільняють, а підприємство готують до банкрутства.

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На російських корабельних заводах склалася критична ситуація щодо виконання чинних контрактів з виробництва та обслуговування військових кораблів. Це пов'язано зі складною фінансовою ситуацією та відсутністю іноземних запчастин. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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Українське розвідувальне відомство отримало листа військового представника МО РФ, в якому йдеться про те, що на підприємстві "Восточная верфь" у Владивостоці через тяжке фінансове становище всі роботи призупинено. Підприємство має виконати контракт на 35 млрд. рублів, побудувати і поставити два морські танкери, два малі ракетні кораблі, два пересувні морські причали, а також відремонтувати кораблі та катери різних типів.

Тим часом на заводі проводиться звільнення персоналу, а термін виконання контрактів зірвано. Саме підприємство готують до початку процедури банкрутства.

Наступний лист військового представника свідчить про тотальну нестачу іноземних компонентів для продовження робіт з будівництва військових кораблів та систем для них. Тому довелося зупинити виробництво кермових колонок, навігаційних комплексів та радіостанцій, а також порохових зарядів для морської артилерії через відсутність іноземних компонентів.

Також повідомляється, що неможливо знайти заміну імпортним деталям серед російських чи азійських запчастин.

"Очевидно, що російський військово-промисловий комплекс залишається залежним від імпортних високих технологій. Без постачання яких РФ не здатна продовжити виробництво сучасної зброї", — зазначили у ГУР.

[ + – ] Фото: ГУР МО України [ + – ] Фото: ГУР МО України [ + – ] Фото: ГУР МО України [ + – ] Фото: ГУР МО України

Нагадаємо, 9 квітня начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповів, що нові дані розвідки вказують на те, що зараз відбувається перегрупування російських військ на сході України. Після її закінчення російські військові рухатимуться до Харкова та спробують взяти Маріуполь насамперед.

Раніше, 8 квітня, українські розвідники повідомляли, що російські солдати, які побували на війні в Україні, завдають собі пошкодження, щоб не повертатися на війну. Крім того, спецназ РФ відмовився штурмувати Маріуполь.