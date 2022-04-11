Кадыров пообещал "забрать Киев": назвал отступление российских войск из региона "непоняткой"

В своем обращении глава Чечни заявил, что украинская сторона "не так поняла жест доброй воли".

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Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров в своем новом обращении заявил, что российские войска все еще намерены "забрать Киев", несмотря на то, что в конце марта силы государства-агрессора покинули Киевскую область после столкновений с Вооруженными силами Украины. Об этом политик заявил в ходе обращения, опубликованного в его телеграм-канале ночью в понедельник, 11 апреля.

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В частности, Кадыров в своем ролике заявил, что "получил доклады от всех командиров" и продемонстрировал на камеру тактические карты, лежавшие у него на столе. Глава Чечни заявил, что российские войска будут вести "конкретное, точечное" наступление "не только на Мариуполь, но и все другие населенные пункты города и села".

"Луганск, Донецк полностью в первую очередь освободим… Такая поставлена задача нашим главнокомандующим, президентом Владимиром Владимировичем Путиным… дальше заберем Киев и все остальные города", — выразил надежду чеченский лидер.

Однако сразу же Кадыров поправил себя, уточнив, что цель российской армии "не забрать города", а "уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов, говорящих на чеченском и называющих себя мусульманами" (предположительно, политик имел в виду чеченцев, которые воюют на стороне Украины против РФ).

"Есть вопросы у многих людей: "От Киева отошли, значит Киев не будут брать и Россия уступает Украине"… Ни один шаг не будет сделан назад… Непонятка такая случилась… Бывают в военной стратегии такие моменты… Жест доброй воли не так поняли наши недруги…" — прокомментировал отступление российских войск Кадыров.

Глава Чечни добавил, что если Киев не выполнит условия президента РФ Владимира Путина — "война не остановится". Кадыров также отметил, что, по его словам, войскам России осталось "зачистить промышленную зону, пять на пять километров" в районе завод "Азовсталь", однако остальная территория города уже якобы находится под контролем агрессора.

Также глава Чеченской республики заявил, что президент РФ Путин "сдержанно отвечает" на санкционное давление стран Запада. Однако, по словам Кадырова, на месте главы российского государства он "сразу очистил бы Луганск и Донецк" и заявил бы: "Если хоть один наемник будет в Украине, то мы бы нанесли тактический ядерный удар по определенным точкам там и чтобы не шутили с нами".

Напомним, недавно в Мариуполе ранение получил один из соратников главы Чечни Рамзана Кадырова Руслан Геремеев. По данным украинского полка "Азов", защищающего город, инцидент мог произойти после неудачного штурма пустого жилого дома.

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