Кадиров пообіцяв "забрати Київ": назвав відступ російських військ із регіону "непоняткой"

У своєму зверненні глава Чечні заявив, що українська сторона "не так зрозуміла жест доброї волі".

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Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров у своєму новому зверненні заявив, що російські війська все ще мають намір "забрати Київ", незважаючи на те, що наприкінці березня сили держави-агресора залишили Київщину після зіткнень зі Збройними силами України. Про це політик заявив у процесі звернення, опублікованого у його телеграм-каналі вночі у понеділок, 11 квітня.

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Зокрема, Кадиров у своєму ролику заявив, що "отримав доповіді від усіх командирів" і продемонстрував на камеру тактичні карти, що лежали в нього на столі. Глава Чечні заявив, що російські війська вестимуть "конкретний, точковий" наступ "не тільки на Маріуполь, а й усі інші населені пункти міста та села".

"Луганськ, Донецьк повністю насамперед звільнимо… Таке поставлене завдання нашим головнокомандувачем, президентом Володимиром Володимировичем Путіним… далі заберемо Київ і всі інші міста", — висловив надію чеченський лідер.

Проте відразу ж Кадиров поправив себе, уточнивши, що мета російської армії "не забрати міста", а "знищити бандерівців, нациків і шайтанів, які говорять чеченською і називають себе мусульманами" (імовірно, політик мав на увазі чеченців, які воюють на боці України проти РФ).

"Є питання у багатьох людей: "Від Києва відійшли, значить Київ не братимуть і Росія поступається Україні"… Жодного кроку не буде зроблено назад… Непонятка така трапилася… Бувають у військовій стратегії такі моменти… Жест доброї волі не так зрозуміли наші вороги…" — прокоментував відступ російських військ Кадиров.

Глава Чечні додав, що якщо Київ не виконає умов президента РФ Володимира Путіна — "війна не зупиниться". Кадиров також зазначив, що, за його словами, військам Росії залишилося "зачистити промислову зону, п'ять на п'ять кілометрів" у районі завод "Азовсталь", проте решта території міста вже нібито перебуває під контролем агресора.

Також глава Чеченської республіки заявив, що президент РФ Путін "стримано відповідає" на тиск санкцій країн Заходу. Проте, за словами Кадирова, на місці глави російської держави він "одразу очистив би Луганськ і Донецьк" і заявив би: "Якщо хоч один найманець буде в Україні, то ми завдали б тактичного ядерного удару по певних точках там і щоб не жартували з нами".

Нагадаємо, нещодавно в Маріуполі поранення отримав один із соратників голови Чечні Рамзана Кадирова Руслан Геремєєв. За даними українського полку "Азов", який захищає місто, інцидент міг статися після невдалого штурму порожнього житлового будинку.

Також ми писали, що раніше "кадировці" робили фото про "бої в Україні" на тлі пивного заводу в Білорусі.