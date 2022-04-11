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В больницы Донецка привезли свыше 1200 погибших с начала вторжения РФ в Украину, — Генштаб

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Донецк, днр, война в Украине
Фото: ТАСС | В Донецке зафиксировали свыше 1200 погибших с начала вторжения России в Украину

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается принудительная мобилизация всех граждан призывного возраста, от 18 до 65 лет.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал свежую сводку боевых действий на территории Украины. Соответствующая публикация появилась на официальной странице Генштаба в Facebook.

Согласно данным военных, противник продолжает предпринимать попытки блокады Харькова, обстреливая город из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, параллельно с этим пытаясь удержать ранее захваченные позиции в Изюме.

Источник Генштаба сообщают, что противник продолжает вести принудительную мобилизацию трудоспособного мужского населения на территории временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

"Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что количество летальных случаев, в следствие мобилизации, среди местных жителей на временно оккупированной территории Донбасса продолжает расти. И если в Алчевске Луганской области это количество измеряется сотнями, то в Донецке счет пошел уже на тысячи.

"В Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших", — сообщает Генштаб ВСУ.

Также в сводке сообщается, что среди личного состава в расположении врага на оккупированной территории Крыма распространяется информация о контрнаступлении сил ВСУ в Херсонской области, с последующим продвижением на территорию полуострова.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что содержание российских военных в плену обходится украинскому бюджету в 50-100 гривен в день на каждого. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова видела в Киеве 34 пленных российских захватчиков. По ее словам, в камерах они просят "сладенькое и курить".