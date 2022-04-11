В больницы Донецка привезли свыше 1200 погибших с начала вторжения РФ в Украину, — Генштаб

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается принудительная мобилизация всех граждан призывного возраста, от 18 до 65 лет.

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал свежую сводку боевых действий на территории Украины. Соответствующая публикация появилась на официальной странице Генштаба в Facebook.

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Согласно данным военных, противник продолжает предпринимать попытки блокады Харькова, обстреливая город из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, параллельно с этим пытаясь удержать ранее захваченные позиции в Изюме.

Источник Генштаба сообщают, что противник продолжает вести принудительную мобилизацию трудоспособного мужского населения на территории временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

"Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что количество летальных случаев, в следствие мобилизации, среди местных жителей на временно оккупированной территории Донбасса продолжает расти. И если в Алчевске Луганской области это количество измеряется сотнями, то в Донецке счет пошел уже на тысячи.

"В Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших", — сообщает Генштаб ВСУ.

Также в сводке сообщается, что среди личного состава в расположении врага на оккупированной территории Крыма распространяется информация о контрнаступлении сил ВСУ в Херсонской области, с последующим продвижением на территорию полуострова.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что содержание российских военных в плену обходится украинскому бюджету в 50-100 гривен в день на каждого. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова видела в Киеве 34 пленных российских захватчиков. По ее словам, в камерах они просят "сладенькое и курить".