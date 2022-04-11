В лікарні Донецька привезли понад 1200 загиблих з початку вторгнення РФ в Україну, — Генштаб

На непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей продовжується примусова мобілізація всіх громадян призовного віку від 18 до 65 років.

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Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував нове зведення бойових дій на території України. Відповідна публікація з'явилася на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.

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За даними військових, противник продовжує робити спроби блокади Харкова, обстрілюючи місто з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів, паралельно з цим намагаючись утримати раніше захоплені позиції в Ізюмі.

Джерела Генштабу повідомляють, що супротивник продовжує вести примусову мобілізацію працездатного чоловічого населення на території тимчасово непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей.

"Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації проводять рейди по комунальних підприємствах та заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх у військкомати", — йдеться у заяві.

Також зазначається, що кількість летальних випадків унаслідок мобілізації серед місцевих жителів на тимчасово окупованій території Донбасу продовжує зростати. І якщо в Алчевську на Луганщині ця кількість вимірюється сотнями, то в Донецьку рахунок пішов уже на тисячі.

"В Алчевську, з початком бойових дій, серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати становлять понад 300 людей. В лікарню в Донецьку з початку широкомасштабної війни привезли понад 1200 загиблих", — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також у зведенні повідомляється, що серед особового складу у розташуванні ворога на окупованій території Криму поширюється інформація про контрнаступ сил ЗСУ у Херсонській області, з подальшим просуванням на територію півострова.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що утримання російських військових у полоні обходиться українському бюджету 50-100 гривень на день на кожного. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова бачила у Києві 34 полонених російських загарбників. За її словами, у камерах вони просять "солоденьке та курити".