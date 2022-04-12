"Мы не сдавали позиций": морпехи из 36 бригады записали видеообращение из Мариуполя

По словам военных, они будут стоять до последнего с верой в победу и оставаясь верными до конца.

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Морские пехотинцы из 36-й бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского записали видеообращение, в котором опровергли сдачу позиций в Мариуполе.

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Автор видео в начале говорит, что украинцы должны помнить цену сопротивления военных. А также стоять до последнего.

"С верой в победу, мы верные всегда и верные до конца", — комментирует военный, показывая расположение бойцов.

В другом видео защитник города говорит о том, что морпехи до последнего держат оборону города.

"Мы не сдавали позиции. Мы держали каждый уголок этого города по нашей возможности. Но реалии таковы, что город оказался в блокаде, в кольце, и никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило", — заявляет морпех.

Он также добавил, что именно на вере в морскую пехоту и на поддержке обществе, военные смогли продержаться так долго. Военные продолжают оставаться верными навсегда.

Напомним, на странице 36-й ОМБР появилась сообщение, что у военных закончился боекомплект. Всю пехоту уничтожили, а командование не выходит на связь. Позднее Валерий Залужный заявил, что связь с бойцами поддерживается. А ведение оборонных мероприятий не является темой для публичного обсуждения.