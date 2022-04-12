"Ми не здавали позицій": морпіхи з 36 бригади записали відеозвернення з Маріуполя

За словами військових, вони стоятимуть до останнього з вірою в перемогу і залишатимуться вірними до кінця.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Морські піхотинці з 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського записали відеозвернення, в якому спростували здачу позицій у Маріуполі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Автор відео спочатку каже, що українці повинні пам'ятати ціну опору військових. Також стояти до останнього.

"З вірою в перемогу, ми вірні завжди й вірні до кінця", — коментує військовий, показуючи прихильність бійців.

В іншому відео захисник міста говорить про те, що морпіхи до останнього тримають оборону міста.

"Ми не здавали позиції. Ми тримали кожен куточок цього міста за нашою можливістю. Але реалії такі, що місто опинилося в блокаді, в кільці, і жодного підвезення боєприпасів, продовольства не було", — заявляє морпіх.

Він також додав, що саме на вірі в морську піхоту та на підтримці суспільства військові змогли протриматися так довго. Військові продовжують залишатися вірними назавжди.

Нагадаємо, на сторінці 36-ї ОБрМП з'явилося повідомлення, що у військових закінчився боєкомплект. Всю піхоту знищили, а командування не виходить на зв'язок. Пізніше Валерій Залужний заявив, що зв'язок із бійцями підтримується. А ведення оборонних заходів не є темою для публічного обговорення.