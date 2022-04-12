"Бреют наголо, заставляют раздеваться". Верещук рассказала, как обращаются с пленными украинками

Ирина Верещук заявила, что в плену у россиян находятся 1700 украинцев, из них 500 — женщины, с которыми жестоко обращаются

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Примерно 1700 военнослужащих и гражданских лиц сейчас удерживаются Россией и пророссийскими боевиками, заявила в интервью Reuters вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она отметила, что ее особенно беспокоит судьба 500 плененных женщин и обращение с ними. "Заставляют стоять, не дают сесть. Бреют наголо, заставляют каждый день раздеваться для осмотра. Унижают человеческое достоинство, — сказала Верещук. — Они хотят, чтобы мы испугались. Они хотят, чтобы мы плакали и были жертвами. Но мы не такие. Наши девушки и женщины… просят нас продолжать бороться за нашу победу".

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9 апреля Верещук сообщила о третьем обмене пленными с Россией, в рамках которого удалось освободить 26 украинцев, в том числе 10 женщин.

Напомним, ранее Ирина Верещук заявляла, что Кремль выдвигает невыполнимые требования для обмена пленными. Там настаивают, чтобы обмен был паритетным — моряк на моряка и т.п. Поэтому совершенно непонятно, как обменивать, например, плененных мэров украинских городов.

Ранее Фокус писал, что в Запорожской области 1 апреля украинская и российская стороны второй раз за время полномасштабной войны обменялись военнопленными. Удалось вызволить 86 украинских военных, среди которых 15 женщин.

"Обращаюсь ко всем нашим, кто еще в плену: будем сражаться за каждого из вас! Всех вернем домой. Держитесь", – обратилась тогда к военным Верещук.