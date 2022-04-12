"Голять наголо, змушують роздягатися". Верещук розповіла, як поводяться з полоненими українками

Ірина Верещук заявила, що в полоні в росіян перебувають 1700 українців, із них 500 – жінки, з якими жорстоко поводяться.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Приблизно 1700 військовослужбовців і цивільних осіб зараз утримуються Росією та проросійськими бойовиками, заявила в інтерв'ю Reuters віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона зазначила, що її особливо непокоїть доля 500 полонених жінок і поводження з ними. "Примушують стояти, не дають сісти. Голять наголо, змушують щодня роздягатися для огляду. Принижують людську гідність, — сказала Верещук. — Вони хочуть, щоб ми злякалися. Вони хочуть, щоб ми плакали та були жертвами. Але ми не такі. Наші дівчата та жінки… просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

9 квітня Верещук повідомила про третій обмін полоненими з Росією, в межах якого вдалося звільнити 26 українців, зокрема 10 жінок.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук заявляла, що Кремль висуває нездійсненні вимоги для обміну полоненими. Там наполягають, щоб обмін був паритетним — моряки на моряків тощо. Тому абсолютно незрозуміло, як обмінювати, наприклад, полонених мерів українських міст.

Раніше Фокус писав, що в Запорізькій області 1 квітня українська та російська сторони вдруге за час повномасштабної війни обмінялися військовополоненими. Вдалося визволити 86 українських військових, серед яких 15 жінок.

"Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: боротимемося за кожного з вас! Усіх повернемо додому. Тримайтеся", – звернулася тоді до військових Верещук.