Вопреки философии безопасности: Германия будет предоставлять Украине оружие

По словам президента Штайнмайера, несмотря на свою концепцию безопасности, ФРГ предоставит Украине вооружение для противостояния российской агрессии.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время пресс-конференции с польским коллегой, президентом Польши Анджеем Дудой, заявил, что Берлин предоставит вооружение украинской стороне в зоны боевых действий, вопреки философии безопасности, которую Германия исповедовала в последнее время.

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Немецкий президент отметил, что правительства Германии и Польши тесно сотрудничают в области поддержки Украины. В силу этого, несмотря на концепцию безопасности, которую преследовал Берлин в последнее время, Украина получит вооружение из Германии для противостояния российской агрессии.

Штайнмайер также отметил, что происходящее в Украине варварство, которое Запад видит каждый день, должно прекратиться. По его словам, как только российская армия прекратит огонь, есть надежда на успешные переговоры о мире.

"Это может произойти только в том случае, если президент Путин прикажет своей армии остановиться, и я считаю, что только тогда мирные переговоры могут быть успешными", — подчеркнул Штайнмайер.

Немецкия президент добавил, что возвращение к нормальным двусторонним отношениям с Россией возможно только после того, как все случаи военных преступлений в Украине будут расследованы.

"Те, кто кто их совершил, и те, кто несет политическую ответственность, должны быть привлечены к ответственности", — сказал Штайнмайер.

Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал встретиться в Украине с президентом Владимиром Зеленским, однако украинский лидер отказался от встречи. Из Киева в офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что в настоящее время президенту Германии в Киеве не рады.

Как сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, Германия продолжит поставки вооружения в Украину "из текущих запасов Бундесвера". По его словам, эти поставки должны помочь в достижении поставленной цели, которые заключаются в том, чтобы РФ не выиграла войну.