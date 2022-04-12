Всупереч філософії безпеки: Німеччина надаватиме Україні зброю

За словами президента Штайнмаєра, незважаючи на свою безпекову концепцію, ФРН надасть Україні озброєння для протистояння російській агресії.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час пресконференції з польським колегою, президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив, що Берлін надасть озброєння українській стороні в зони бойових дій, всупереч філософії безпеки, яку Німеччина сповідувала останнім часом.

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Німецький президент зазначив, що уряди Німеччини та Польщі тісно співпрацюють у галузі підтримки України. Через це, незважаючи на концепцію безпеки, яку останнім часом переслідував Берлін, Україна отримає озброєння з Німеччини для протистояння російській агресії.

Штайнмаєр також зазначив, що варварство, що відбувається в Україні, яке Захід бачить щодня, має припинитися. За його словами, щойно російська армія припинить вогонь, є надія на успішні переговори про мир.

"Це може статися лише у тому разі, якщо президент Путін накаже своїй армії зупинитися, і я вважаю, що лише тоді мирні переговори можуть бути успішними", — наголосив Штайнмаєр.

Німецький президент додав, що повернення до нормальних двосторонніх відносин з Росією можливе лише після того, як усі випадки військових злочинів в Україні будуть розслідувані.

"Ті, хто хто їх вчинив, і ті, хто несе політичну відповідальність, мають бути притягнуті до відповідальності", — сказав Штайнмаєр.

Нагадаємо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр планував зустрітися в Україні з президентом Володимиром Зеленським, проте український лідер відмовився від зустрічі. З Києва до офісу федерального президента надійшла чітка заява про те, що нині президенту Німеччини в Києві не раді.

Як повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Німеччина продовжить постачання озброєння в Україну "з поточних запасів Бундесверу". За його словами, ці поставки мають допомогти у досягненні поставленої мети, які полягають у тому, щоб РФ не виграла війну.