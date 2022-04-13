Подразделение морпехов 36-й бригады смогло прорваться к "Азову" из окружения в Мариуполе
36-я бригада морской пехоты разделилась на несколько групп: часть пошла на прорыв на север, часть на соединение с "Азовом", остальные остались защищать "Азовмаш".
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского смогли вырваться из окружения в Мариуполе, примкнув к полку "Азов". Об этом сообщил офицер бригады изданию "Преступности.НЕТ".
По словам одного из военнослужащих, им удалось выполнить спецоперацию по выходу из окружения несмотря на большую сложность.
"Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым", – заявил офицер бригады.
Вместе с тем детали операции по понятным причинам он называть не стал. Также в соцсетях появилось видео, на котором украинский военный говорит о продолжении защиты города.
Как передает Новинарня, часть бойцов сдалась в плен. Фактически личный состав разделен на несколько групп. Большая часть бригады осталась на территории завода "Азовмаш". Еще часть военных пошла на прорыв на север, чтобы попробовать соединиться с основными силами ВСУ на Донбассе. Сообщается, что колонна была атакована ВС РФ и рассеяна. Много бойцов попало в плен.
В российских телеграм-каналах утверждается, что в плен попало 1000 бойцов бригады.
"Азов", КОРД, Силы специальных операций, морская пехота, Служба безопасности Украины, пограничники и другие подразделения продолжают защищать город. Русский мир устроил геноцид населению Украины. Солдаты РФ от беспомощности и страха уничтожают мирных граждан и дома. Мы обращаемся ко всем — давайте, наконец, уничтожим этот омерзительный русский мир. Мариуполь — это Украина!" — заявил боец.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для деблокады Мариуполя недостаточно техники — танков и авиации. Однако он выразил уверенность, что украинская армия получит ее в нужном количестве.
Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оборона Мариуполя продолжается, однако вопросы военных операций не могут обсуждаться публично.