Подразделение морпехов 36-й бригады смогло прорваться к "Азову" из окружения в Мариуполе

36-я бригада морской пехоты разделилась на несколько групп: часть пошла на прорыв на север, часть на соединение с "Азовом", остальные остались защищать "Азовмаш".

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Подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского смогли вырваться из окружения в Мариуполе, примкнув к полку "Азов". Об этом сообщил офицер бригады изданию "Преступности.НЕТ".

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По словам одного из военнослужащих, им удалось выполнить спецоперацию по выходу из окружения несмотря на большую сложность.

"Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым", – заявил офицер бригады.

Вместе с тем детали операции по понятным причинам он называть не стал. Также в соцсетях появилось видео, на котором украинский военный говорит о продолжении защиты города.

[ + – ] Карта контроля Мариуполя желтый - Украинская армия, красный - ВС РФ, розовый - оспариваемая территория

Как передает Новинарня, часть бойцов сдалась в плен. Фактически личный состав разделен на несколько групп. Большая часть бригады осталась на территории завода "Азовмаш". Еще часть военных пошла на прорыв на север, чтобы попробовать соединиться с основными силами ВСУ на Донбассе. Сообщается, что колонна была атакована ВС РФ и рассеяна. Много бойцов попало в плен.

В российских телеграм-каналах утверждается, что в плен попало 1000 бойцов бригады.

"Азов", КОРД, Силы специальных операций, морская пехота, Служба безопасности Украины, пограничники и другие подразделения продолжают защищать город. Русский мир устроил геноцид населению Украины. Солдаты РФ от беспомощности и страха уничтожают мирных граждан и дома. Мы обращаемся ко всем — давайте, наконец, уничтожим этот омерзительный русский мир. Мариуполь — это Украина!" — заявил боец.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для деблокады Мариуполя недостаточно техники — танков и авиации. Однако он выразил уверенность, что украинская армия получит ее в нужном количестве.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оборона Мариуполя продолжается, однако вопросы военных операций не могут обсуждаться публично.