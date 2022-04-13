Підрозділ морпіхів 36-ї бригади зміг прорватися до "Азова" з оточення в Маріуполі

36-а бригада морської піхоти розділилася на кілька груп: частина пішла на прорив на північ, частина на з'єднання з "Азовом", решта залишилися захищати "Азовмаш".

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Підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Білинського змогли вирватися з оточення в Маріуполі, приєднавшись до полку "Азов". Про це повідомив офіцер бригади "Преступности.НЕТ".

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За словами одного з військовослужбовців, їм вдалося виконати спецоперацію з виходу з оточення, незважаючи на велику складність.

"Вийти вдалося кільком сотням морських піхотинців, у тому числі й пораненим", – заявив офіцер бригади.

Водночас деталі операції зі зрозумілих причин він називати не став. Також у соцмережах з'явилося відео, на якому український військовий каже про продовження захисту міста.

[ + – ] Карта контролю Маріуполя жовтий — українська армія, червоний — ЗС РФ, рожевий — територія, яку оспорююють

Як передає "Новинарня", частина бійців здалася в полон. Фактично особовий склад поділено кілька груп. Більшість бригади залишилася на території заводу "Азовмаш". Ще частина військових пішла на прорив на північ, щоб спробувати з'єднатися з основними силами ЗСУ на Донбасі. Повідомляється, що колона була атакована ЗС РФ і розсіяна. Багато бійців потрапило в полон.

У російських телеграм-каналах стверджується, що в полон потрапило 1000 бійців бригади.

"Азов", КОРД, Сили спеціальних операцій, морська піхота, Служба безпеки України, прикордонники й інші підрозділи захищають місто. Російський світ влаштував геноцид населення України. Солдати РФ від безпорадності та страху знищують мирних громадян і будинки. Ми звертаємося до всіх — давайте нарешті знищимо цей огидний російський світ. Маріуполь – це Україна!” – заявив боєць.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для деблокади Маріуполя недостатньо техніки — танків і авіації. Проте він висловив упевненість, що українська армія отримає її в потрібній кількості.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що оборона Маріуполя продовжується, проте питання військових операцій не можуть обговорюватися публічно.