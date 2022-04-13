На Донбассе преобладает степь: почему ВСУ остро нуждаются в бронетехнике (фото)

Украинскую армию насытили противотанковыми комплексами, однако в условиях масштабных операций в битве за Донбасс нужны механизированные части.

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Очаг российско-украинской войны смещается на восток Украины, где есть больше пространства для маневра из-за степной местности. Поэтому Украине нужно много бронетехники. Об этом сообщает The Drive.

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Майор армии США Майкл Лискано-младший, начальник тактики 2-й эскадрильи бронетанковой школы 16-го кавалерийского полка заявляет, что ВСУ нужно больше механизированных бригад для их диспозиции на боевых позициях.

Ныне у Украины есть большое количество противотанковых комплексов — Javelin, NLAW и ряд других, однако этого может быть недостаточно для развития успеха.

"Да, у них много Javelin, но они рассредоточены довольно глубоко. Без бронетехники, поддерживающей их, когда они наносят удар по огромным механизированным силам, которые должным образом используются с точки зрения тактического построения движения и прикрытия своими вспомогательными средствами, они получат проблемы ", — говорит Лискано-младший.

[ + – ] Российские танки Т-72

Также на Донбассе за счет степи существует большое пространство для маневра. Как говорит майор, пример Второй мировой войны показывает, что танковые операции могут иметь успех в степях. Однако если ВС РФ не поменяют тактику, то все достоинства степи не будут иметь значения.

Российская пехота слабая в ближнем бою. На ряде видеороликов с потерями танков РФ видно, что они действуют без прикрытия пехоты.

"Таким образом, украинцы смогут атаковать на более близком расстоянии, используя противотанковые ракеты, беспилотники и самодельные устройства", — считает Лискано-младший.

ВС РФ извлекли урок из в проигранных боев за Киев

Вместе с тем американский офицер отмечает, что российские войска извлекли урок из боев за Киев, поэтому сейчас даже колонны стали меньшими. В Великом Бурлуке зафиксирована 8-км колонна. Конвой расположен лучше, чем было в 40-км конвое под столицей.

"Теперь они будут вести традиционную крупномасштабную операцию с ограниченными задачами по обеспечению охранения своих сил в восточных районах", — считает военный.

Поэтому Украина нуждается в поставках бронетехники. В боях ВСУ также теряют технику, параллельно захватывая российскую бронетехнику. Несколько стран уже поставляют свои танки. И у Киева, как пишут в издании, осталось немного времени, пока Москва перегруппировывает свои войска к новой атаке на Донбассе.

Напомним, военный аналитик Том Купер считает, что передача танков Леопард 1 из Германии не будет происходить быстро. Один танк нужно восстанавливать 3-6 месяцев.