На Донбасі переважає степ: чому ЗСУ гостро потребує бронетехніки (фото)

Українську армію наситили протитанковими комплексами, проте за умов масштабних операцій у битві за Донбас потрібні механізовані частини.

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Осередок російсько-української війни зміщується на схід України, де є більше простору для маневру через степову місцевість. Тому Україні потрібно багато бронетехніки. Про це повідомляє The Drive.

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Майор армії США Майкл Ліскано-молодший, начальник тактики 2-ї ескадрильї бронетанкової школи 16-го кавалерійського полку заявляє, що ЗСУ потрібно більше механізованих бригад для їхньої диспозиції на бойових позиціях.

Нині Україна має велику кількість протитанкових комплексів — Javelin, NLAW та низку інших, проте цього може бути недостатньо для розвитку успіху.

"Так, у них багато Javelin, але вони розосереджені досить глибоко. Без бронетехніки, що підтримує їх, коли вони завдають удару по величезних механізованих силах, які належним чином використовуються з точки зору тактичної побудови руху та прикриття своїми допоміжними засобами, вони отримають проблеми", — каже Ліскано-молодший.

[ + – ] Російські танки Т-72

Також на Донбасі за рахунок степу існує великий простір для маневру. Як каже майор, приклад Другої світової війни показує, що танкові операції можуть мати успіх у степах. Однак якщо ЗС РФ не поміняють тактику, то всі переваги степу не матимуть значення.

Російська піхота слабка у ближньому бою. На низці відеороликів із втратами танків РФ видно, що вони діють без прикриття піхоти.

"Так, українці зможуть атакувати на ближчій відстані, використовуючи протитанкові ракети, безпілотники та саморобні пристрої", — вважає Ліскано-молодший.

ЗС РФ засвоїли урок із програних боїв за Київ

Водночас американський офіцер зазначає, що російські війська засвоїли урок із боїв за Київ, тому зараз навіть колони стали меншими. У Великому Бурлуку зафіксовано 8-км колону. Конвой розташований краще, ніж було в 40 км конвої під столицею.

"Тепер вони вестимуть традиційну великомасштабну операцію з обмеженими завданнями щодо забезпечення охорони своїх сил у східних районах", — вважає військовий.

Тому Україна потребує постачання бронетехніки. У боях ЗСУ також втрачають техніку, паралельно захоплюючи російську бронетехніку. Декілька країн уже поставляють свої танки. І в Києва, як пишуть у виданні, залишилося небагато часу, доки Москва перегруповує свої війська до нової атаки на Донбасі.

Нагадаємо, військовий аналітик Том Купер вважає, що передавання танків Леопард 1 з Німеччини не відбуватиметься швидко. Один танк потрібно відновлювати 3-6 місяців.