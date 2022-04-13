Оккупанты расстреляли семерых в Херсонской области, — Офис генпрокурора

Пытаясь скрыть следы преступления, россияне подорвали дом, в котором находились тела расстрелянных.

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В селе Правдино Белозерского района Херсонской области 12 апреля российские оккупанты расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину, сообщает Офис генерального прокурора Украины. Пытаясь скрыть следы преступления, россияне взорвали дом с телами расстрелянных людей.

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"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — отметили в Офисе генпрокурора.

Сейчас следствие выясняет обстоятельства трагедии и пытается идентифицировать погибших.

"Если вы стали свидетелем военного преступления РФ, фиксируйте и присылайте доказательства: warcrimes.gov.ua", — призвали в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что во время оккупации Ирпеня войска РФ массово расстреливали мирных жителей и проезжали по телам гражданских на боевой технике. Об этом рассказал городской голова Александр Маркушин в ходе онлайн-конференции.

"Тех, кто им не нравился — есть факты, есть свидетельства людей — расстреливали, тех, кто не хотел повиноваться — расстреливали. Погиб ребенок, погибли многие мужчины", — сказал он.

Фокус писал также, что в Херсонской области мэры покидают города из-за угроз ВС РФ. Известно, что свои города покинули мэры Скадовска и Алешков. Последний накануне записал обращение, в котором рассказал об атаке на свой дом.