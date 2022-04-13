Окупанти розстріляли сімох на Херсонщині, — Офіс генпрокурора

Намагаючись приховати сліди злочину, росіяни підірвали будинок, у якому були тіла розстріляних.

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У селі Правдине Білозерського району Херсонської області 12 квітня російські окупанти розстріляли у житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку, повідомляє Офіс генерального прокурора України. Намагаючись приховати сліди злочину, росіяни підірвали будинок із тілами розстріляних людей.

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"При процесуальному керівництві Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування з кримінального провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі слідство з'ясовує обставини трагедії та намагається ідентифікувати загиблих.

"Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: warcrimes.gov.ua", — закликали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що під час окупації Ірпеня війська РФ масово розстрілювали мирних жителів і проїжджали по цивільних тілах на бойовій техніці. Про це розповів міський голова Олександр Маркушин у процесі онлайн-конференції.

"Тих, хто їм не подобався — є факти, є свідчення людей — розстрілювали, тих, хто не хотів коритися — розстрілювали. Загинула дитина, загинуло багато чоловіків", — сказав він.

Фокус писав також, що на Херсонщині мери залишають міста через загрози ЗС РФ. Відомо, що свої міста залишили мери Скадовська й Олешки. Останній напередодні записав звернення, де розповів про атаку на свій будинок.