"Наконец-то начинаем": немецкая коалиция согласилась предоставить Украине тяжелое вооружение

По словам депутата из немецкой партии СДП Маркуса Фабера, теперь Германия сможет быстро поставлять тяжелую военную технику в Украину.

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Немецкая коалиция согласилась начать поставлять в Украину тяжелое вооружение для противостояния армии России. Теперь Германия будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Об этом сообщил представитель по вопросам оборонной политики Германии от Свободной демократической партии Маркус Фабер в Twitter.

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"Дорогие друзья, Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы смогли убедить в этом других наших партнеров по коалиции", — написал Фабер.

По словам немецкого политика, с точки зрения логистики и времени доставка вооружения будет не простой задачей, однако процесс начался.

"С точки зрения логистики и времени это будет непростой задачей, но мы наконец-то начинаем", — сообщил он.

Маркус Фабер заявил, что Украина нуждается также в материальной помощи в защите от соседской диктатуры, поэтому Германия будет помогать.

Напомним, 12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Берлин предоставит вооружение Киеву в зону боевых действий, вопреки философии безопасности, которую Германия исповедовала после 2 Мировой войны.

Ранее, 10 апреля немецкие СМИ писали о том, что Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann направила в Украину предложения приобрести сто самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Они могут поражать цель на расстоянии 30 км.